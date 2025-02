La reacción de Claudia Bavel tras filtrarse sus mensajes con Joaquín: "Me sabe mal"

Cuando le han preguntado por los mensajes que se han filtrado con el exjugador del Betis y la reacción de toda la familia del futbolista, que se muestra más unida que nunca , Claudia Bavel ha dicho: "Me sabe mal. No tengo nada que hablar de estas cosas" , ha respondido.

Además, ha respondido cuando le han preguntado por el verdadero 'topo' que filtró estos mensajes: "Eso ya se ha dicho y capturas hablando con gente todo el mundo las manda. Yo tengo cero interés en esta persona, si no ya hubiese hecho otra cosa, no sé" .

Según González, para Susana lo ocurrido "no es una infidelidad" pero esto no significa que lo sucedido le resulte indiferente: "El viernes, cuando sale la noticia, la pareja discute muy fuerte". La periodista cuenta que Susana se llevó "un disgusto" y habría lanzado un reproche al futbolista: "Le dice que por qué tenía que estar mandando estos mensajes y con esta persona, no entendía por qué no pensaba".