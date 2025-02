"Ante los insultos sin sentido que he recibido en redes, quiero aclarar que la decisión de terminar la relación fue mutua . No hay culpables. Sin embargo, veo que las críticas y especulaciones solo recaen en mí y no entiendo el porqué", ha comenzado expresando el de Triana, que ha hecho balance de cómo ha sido este año y pico de relación con la modelo, a la que en este tiempo ha dedicado profundas cartas de amor.

"He dado todo por amor, dejé a mi familia a 1.000 km y me adapté a una nueva vida completamente distinta para mí, con tres niños maravillosos a los que he tenido el placer de cuidar como si fueran de mi propia sangre y que siempre estarán en mi corazón", ha señalado Luitingo. De ahí que no entiende por qué "el respeto y la empatía" no están siendo para ambos tras el final de la relación.