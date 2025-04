Red eléctrica dijo en varias ocasiones que un gran apagón como el de este pasado 28 de abril no era posible , aunque en febrero advirtió también de riesgos para el suministro por no haber mecanismos suficientes para compensar el mayor peso de las renovables.

¿Ese mayor peso de las renovables significa menos estabilidad? “Significa una mayor dificultad para controlar el sistema , es decir, la energía fotovoltaica y la energía eólica son lo que se conoce como tecnologías no síncronas, tecnologías que no tienen inercia, y esa presencia de inercia es lo que es fundamental cuando se produce una perturbación de frecuencia, como se ha dicho, porque en los primeros momentos esa inercia que aportan las turbinas que están presentes en ciclos combinados, en energía nuclear, en carbón, en cogeneración y en hidráulica, todas esas son máquinas rotativas que lo que hacen es controlar las aceleraciones y deceleraciones y, en definitiva, ayudar a que la frecuencia intente recuperarse", explica Linares.

Muchos entienden que crece el peso de esas energías renovables que tienen menos estabilidad y va menguando la de nucleares, ciclo combinado que darían esa estabilidad al sistema. "Correcto, eso es. O sea, ayer, en el momento anterior al incidente, había no más del 30% de esa generación síncrona, por tanto, el resto era asíncrona. Y ahí era una cifra relativamente pequeña. Entonces, Red Eléctrica esto lo conoce perfectamente y en el mercado, todos los días, lo que hace es cerrar y repasar el mercado diario, que se ha formado solo por criterios económicos y de cantidad de megavatios, y lo que hace sobre él proyectar unos ajustes y unas restricciones técnicas precisamente para que esto no pase, porque claro, eso se hace con una serie de hipótesis . Si en este momento que es lo que hace falta averiguar, la realidad superó en mucho a esas hipótesis, pues el sistema no responde", subraya el experto.

¿Hubo un mal cálculo? El experto no lo considera como tal. "Hubo una mala hipótesis y un incidente no esperado, no previsto”. Otra duda es si esa capacidad de dar estabilidad al sistema que tiene la nuclear, los ciclos combinados lo puede llegar a tener la energía renovable también. “Lo puede llegar a tener. De hecho, hay soluciones técnicas para ello, lo que se llaman pues inversores con Grid forming o que en definitiva son capaces de aportar inercia sintética. Es decir, la inercia real es la de la máquina girando. La inercia sintética se consigue con electrónica de potencia. Entonces, eso existe, ya hay modelos comerciales que lo tienen, pero no es mayoritaria su implantación todavía”, sentencia el profesor Linares sobre algunos factores que quizá han jugado un papel también en esta crisis y en este gran apagón.