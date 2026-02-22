El Consejo de Estado, cinco siglos ayudando a la gobernanza de los estados

Marisa Arellano 22 FEB 2026 - 22:13h.

Ha vivido cuatro dinastías, dos repúblicas y dos dictaduras, y ha llegado hasta nuestra actual democracia

El Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo de la Corona y el Gobierno, cumple cinco siglos. Es una de las instituciones más antiguas no sólo de nuestro país, también de toda Europa. Por primera vez una cámara de televisión ha entrado en una sesión de su Comisión Permanente, que se reúne una vez a la semana.

Se encarga de elaborar dictámenes, que no son vinculantes, pero sí en muchos casos preceptivos, sobre leyes, reglamentos, decretos ley y las diversas normas que pasan por acuerdos de los gobiernos, estatal y de las comunidades autónomas, y del Congreso de los Diputados.

Su presidenta, Carmen Calvo, explica que sus deliberaciones son secretas y que, aún con diferencias de criterio y miradas distintas, consiguen llegar a acuerdos porque su obligación es centrarse en el aspecto técnico y jurídico. El Pleno del Consejo, a quien en ocasiones se elevan los dictámenes, reúne a los 30 consejeros, con sus respectivos letrados que lo son por oposición, a la presidenta y al secretario general.

El próximo dictamen será sobre la reforma del artículo 43 de la Constitución Española, sobre un anteproyecto que ha llevado el Gobierno para blindar la interrupción voluntaria del embarazo.