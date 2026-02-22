Pedro Sánchez confía en que a la tercera va la vencida y apoya a su candidato de Castilla y León

Pedro Sánchez, frente a los "tecnoligarcas de EEUU": "Vamos a quitar sus sucias manos de la salud de nuestros hijos"

Comienza la campaña electoral en Castilla y León, tercera cita con las urnas en cuatro meses y el presidente del Gobierno ha aprovechado para apoyar a su candidato. Después de dos derrotas consecutivas, Pedro Sánchez confía, no le queda otra, que a la tercera sea la vencida, según informa Antonio Gil.

Con cuatro mayorías absolutas, póker como alcalde de Soria, el PSOE saca su mejor carta para ganar la partida a 40 años y 10 legislaturas del PP en la Junta. "Con la igualdad de la mujer, con la lucha contra el cambio climático, no se mercadea", explica Carlos Martínez, candidato del PSOE, junta de Castilla y León.

"Que el feminismo del Partido Popular es igual que el feminismo de Vox", según Sánchez

Una mano que juega también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, citando a la popular extremeña María Guardiola. "Que el feminismo del Partido Popular es igual que el feminismo de Vox. Es decir, para que nos entendamos todos, el machismo del PP es igual al machismo de Vox".

Escándalos al margen, el voto de las mujeres, una de las claves, cómo tirar del comodín PP-Vox: "En 2022, Castilla y León se convirtió en la zona cero de los gobiernos del Partido Popular con VOX. Hagamos que el próximo 15 de marzo de 2026 sea el punto y final a esos gobiernos del Partido Popular con Vox".

Y que España dispone todavía de una baza que otros no: "Lo singular es que frente a esa ola ultraderechista hay un Gobierno de coalición progresista que les para los pies con sus políticas. La verdad de los datos demuestra que España va como nunca y que la oposición miente como siempre". Manteniendo la apuesta: "Merece la pena hasta 2027 y más allá".