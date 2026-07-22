El juez del 'caso Koldo' pide información sobre las cuentas bancarias de familiares de Cerdán

La UCO hizo esa petición a través de su informe patrimonial sobre Cerdán, con el objetivo de analizar si los familiares se habían beneficiado

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El juez que investiga el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional ha pedido a varios bancos información financiera del entorno familiar del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Así lo ha acordado en un auto de este miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, después de que así lo solicitara la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"Se hace necesario poder acceder a la información financiera de las personas de su entorno familiar en pro de completar el estudio financiero de Santos Cerdán y su entorno, librándose mandamientos solicitados", indica el juez instructor, Ismael Moreno.

"Completar el estudio financiero" del exdiputado

La UCO hizo esa petición a través de su informe patrimonial sobre Cerdán, con el objetivo de analizar si familiares del exdirigente socialista se habrían beneficiado de fondos de la presunta trama.

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Los agentes solicitaron al juez que reclamara a varios bancos, para "completar el estudio financiero" del exdiputado, información financiera de la mujer de Cerdán, Francisca Muñoz; de su hija Alba Cerdán, de su hermana María Belén Cerdán y de su cuñado Antonio Muñoz, "quienes también se habrían beneficiado de fondos provenientes de Servinabar", la empresa de su socio Antxon Alonso y en la que los investigadores también le sitúan a él.

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Según la UCO, Cerdán --imputado en la pieza de presuntos amaños de obras públicas-- tuvo 18.261 euros en "ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido" y disfrutó junto a su familia de 323.178 euros procedentes de esa empresa.