Más de dos millones de personas arroparon a los jugadores dándoles la bienvenida y celebrando la consecución del Mundial 2026

España, campeona del Mundial 2026 | La Roja vive una histórica fiesta en Madrid

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MadridEspaña vivió anoche una auténtica fiesta para recibir a los campeones del mundo y celebrar la conquista del Mundial 2026. Con la emblemática Plaza de Cibeles como epicentro, más de dos millones de personas se congregaron en el lugar y las calles aledañas durante el recorrido de los futbolistas de la selección española, que saludando eufóricos desde el autobús se dieron todo un baño de multitudes que continuaron después con un auténtico show sobre el escenario instalado en el centro de la capital.

Sobre las 22:00 horas, los de Luis de La Fuente recibieron una ola de cariño impulsada también por actuaciones de otras 'superestrellas' españolas como Aitana, Lola Índigo o Ana Mena, que pusieron ritmo a una celebración donde los propios jugadores, como en el terreno de juego, dieron también todo un espectáculo.

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Informativos Telecinco, acompañando la rúa de la selección

Durante la celebración, llena de recuerdos, emoción y agradecimiento, un equipo de Informativos Telecinco pudo estar acompañando a los jugadores en la rúa, atestiguando el sentimiento de equipo y unión que ha movido al combinado nacional hasta la conquista de la ansiada Copa del Mundo.

Ya en la plaza de Cibeles, a su ritmo, con canciones elegidas por los propios futbolistas, fueron entrando uno a uno en el escenario desplegado para la ocasión. El capitán, Rodri, con la Copa del Mundo, desató la euforia, mientras a algunos apenas les faltó tiempo para coger el micrófono y demostrar sus habilidades para mantener bien arriba la fiesta, como Borja Iglesias.

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También como un auténtico 'showman', Lamine Yamal puso el espectáculo con su entrada y su baile, muy aplaudido como el espectáculo de un 'Cucu' Curella que no solo entonó su mítica canción viral, sino que también se atrevió a ponerse con la batería en una nueva exhibición que centró toda la atención de los aficionados.

Junto a ellos, la música de Arde Bogotá, Lola Índigo y Ana Mena terminaron de hacer saltar a la 'marea roja' congregada en el lugar, donde el remate lo puso Aitana y su 'superestrella', una canción que ha adquirido en este Mundial todavía más valor simbólico y que ha servido para avivar las celebraciones tras proclamarse España bicampeona del mundo.