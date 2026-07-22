Leila Estigarribia, amiga de Valeria, cuenta cómo evoluciona la joven bilbaína tras sufrir un grave accidente de tráfico en Australia

Valeria, una joven de 22 años de Bilbao ingresada en una UCI de Australia tras sufrir un accidente: su familia pide ayuda

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Valeria Arango Trujillo, una joven biotecnóloga de 22 años de Bilbao, permanece ingresada en estado grave en la UCI del Royal Perth Hospital, en Australia, después de sufrir un accidente de tráfico el pasado 14 de julio. La joven sufrió una lesión axonal difusa, un traumatismo cerebral severo provocado por movimientos bruscos de aceleración y desaceleración que pueden dañar los axones del cerebro, y permanece en coma inducido.

Su familia ha viajado de urgencia desde España hasta Australia para acompañarla mientras los médicos siguen su evolución. Al mismo tiempo, sus amigos y familiares han puesto en marcha varias campañas de recaudación de fondos para tratar de hacer frente a los elevados costes de su hospitalización y a los gastos que está generando la estancia de sus padres en el país. Leila Estigarribia, amiga de Valeria desde que ambas tenían 15 años, explica a 'Informativos Telecinco' cómo está viviendo su entorno estos días y cuál es el estado actual de la joven.

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La distancia y la gravedad del estado de Valeria han hecho especialmente difícil la situación para sus seres queridos, aunque Leila destaca que el hecho de que sus padres estén ya junto a ella les aporta cierta tranquilidad: "Estamos bastante afectados por toda la situación. Al final está súper lejos, no está aquí. Yo especialmente es como una hermana para mí, entonces, en cuanto me enteré, estuvimos súper afectados... Ahora por lo menos estamos un poquito más tranquilos, porque sus padres están ahí con ella, le están haciendo compañía, entonces algo sale".

Un accidente que todavía investiga la policía australiana

El accidente de tráfico se produjo el pasado 14 de julio. Según explica Leila, la investigación continúa abierta y todavía no conocen con exactitud las circunstancias en las que ocurrió. Lo que sí saben es que Valeria perdió el control del vehículo.

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"Fue un accidente de coche. La policía sigue investigando, entonces no puedo dar detalles concretos exactamente de cómo ha pasado, lo único que sabemos es que Valeria perdió el control del coche, empezó a dar vueltas de campana y se dio contra un árbol, y por eso tiene todas las heridas y las lesiones", detalla Leila. En el vehículo viajaba también una amiga de Valeria, que resultó herida y permanece en Australia recuperándose. Ambas jóvenes se habían instalado juntas en el país oceánico. "Ella, la amiga, tiene varios huesos del cuerpo roto, no sé cuánta información puedo dar de ella porque es una cosa diferente, pero está mejor, está consciente y está recuperándose", agrega la amiga de Valeria.

Una grave lesión axonal difusa

El principal problema médico al que se enfrenta Valeria es la lesión axonal difusa que sufrió como consecuencia del accidente. Leila narra cómo le han trasladado los médicos la gravedad de este traumatismo y por qué la joven continúa en coma inducido: "Tiene una lesión axonal. El cerebro ha sido golpeado muchas veces contra el cráneo. Tenemos las neuronas, que tienen como unos pequeños bracitos, que son los axones, que es por donde se pasa la información en general de todo el cerebro. Cuando ocurren ese tipo de traumatismos, lo que pasa es que es un mecanismo de aceleración y desaceleración, entonces el cerebro se golpea por todos lados contra el cráneo, incluido el tronco encefálico, que es como una parte importante en el cerebro".

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"Esos axones se rompen o incluso están muy heridos. Por eso tiene el cerebro muy inflamado, la presión intracraneal muy alta y por eso no ha podido despertar todavía. Por eso se encuentra en ese coma inducido también", añade Leila. Desde el accidente, Valeria lleva ocho días ingresada, según ha explicado su amiga durante la entrevista. "Seguimos pendiente de toda la evolución en el hospital", detalla.

Una factura hospitalaria que ya alcanza los 83.000 dólares australianos

La situación médica de Valeria se complica además por los elevados costes de su hospitalización en Australia. Según explica Leila, la factura asciende actualmente a unos 83.000 dólares australianos.

"El hospital nos explicó que hacen packs. Los primeros 16 días son 83.000 dólares. Luego, a partir de los 16 días va aumentando y ahora mismo se encuentra en el día ocho. Los ocho días que le quedan restantes continuará en la misma cifra. Y luego ya irá aumentando", apunta Leila.

Valeria y una amiga pasaron por Nueva Zelanda antes de instalarse en Australia

Valeria había viajado a Australia después de pasar varios meses en Nueva Zelanda. La joven, que terminó sus estudios de Biotecnología en Barcelona el año pasado, decidió emprender una aventura en el extranjero para conocer mundo y buscar nuevas oportunidades profesionales.

"Valeria acabó la carrera y no sabía muy bien qué hacer con su futuro. No tenía muy claro cómo avanzar profesionalmente y dijo, 'bueno, quiero conocerme a mí misma, quiero conocer el mundo'. Le encanta viajar. Entonces, decidió ir con una amiga suya (la otra chica que ha tenido el accidente, que no la estamos mencionando, pero también es importante que se sepa que ella también herida)", comenta Leila. "Las dos viajaron juntas y les salió primero la visa de Nueva Zelanda. Fueron en octubre del año pasado, han estado allí varios meses trabajando en cosas de lo que encontraban. Allí es muy típico ir a recoger kiwis, manzanas, dependiendo de las temporadas... Y luego solicitaron la visa de Australia y les salió", añade.

Trabajaba en una fábrica de lácteos y no tenía seguro médico

En Australia, Valeria y su amiga fueron encadenando diferentes trabajos hasta que la joven comenzó a trabajar en su actual puesto. "Estaba trabajando en una fábrica de lácteos viviendo en una granja. Estaban en Perth. Habían estado trabajando de camareras y repartidoras de comida, de lo que podían, y más tarde les salió este trabajo, que es como más en la zona rural de Perth, al sur, a unas cuatro horas. Llevaban tiempo ya allí", relata Leila.

La joven de 22 años tenía un contrato de media jornada, pero, según explica su amiga, este no cubría los gastos derivados de una situación médica como la que está atravesando: "El contrato que tenían no cubre lo que es el seguro de salud. Y especialmente en un accidente como el de Valeria, que tiene como tantas lesiones, tanto trasfondo, es complicado". Valeria sí había contado inicialmente con un seguro de viaje, aunque este había terminado cuando ocurrió el accidente: "Es obligatorio, pero luego se les venció y cuando lo iban a renovar pues ocurrió esto justo entre medias".

"Valeria es una persona súper alegre, soñadora"

Más allá de la situación médica y económica, Leila describe a su amiga como una persona aventurera, positiva y muy cercana. Ambas se conocen desde que tenían alrededor de 15 años y, durante su etapa escolar, llegaron a pasar prácticamente todos los días juntas.

"Valeria es una persona súper alegre, soñadora. Yo la conozco desde que tenemos 15 años más o menos y empezó a ir a mi casa porque íbamos juntas al colegio. Su casa le pillaba muy lejos y, para no quedarse en el comedor, venía a comer a mi casa. Estaba todos los días conmigo. Mi madre la describe como una persona que tú la ves y te saca una sonrisa. Ella siempre va con una sonrisa en la cara, es súper positiva, súper amorosa, le encanta ayudar a los demás, le encanta viajar, le encanta descubrir el mundo, es súper aventurera", indica Leila.

El "delicado" estado de Valeria en el hospital

La situación de Valeria sigue siendo delicada. La joven continúa ingresada en la UCI, con diferentes dispositivos para controlar su estado y la presión intracraneal. Según explica su amiga, por el momento no se plantean trasladarla a España debido a la complejidad de su estado actual.

"De momento se encuentra en la UCI. No hemos hablado con los médicos sobre el tema de moverla ahora mismo, pero yo por lo que sé, al encontrarse en la UCI y tener tanto aparataje (tiene un monitor que le está midiendo todo el rato la presión intracraneal, que es importante que no suba de 20, está estable, y tiene un montón de bombas de sedación por donde pasan todos los medicamentos que la van a sedar) ahora es un poquito delicado. Yo no sé si existe algún avión medicalizado que sería capaz de sustentar todo eso que ella ahora mismo tiene", señala Leila.

Una posible larga hospitalización y la opción de la traqueotomía

Además, los médicos estiman que la joven podría permanecer hospitalizada durante varios meses. "Puede estar ahí varios meses. Los médicos estiman que por el tipo de lesión que tiene puede estar ahí de seis meses a un año mínimo. Y luego eso sin contar la rehabilitación, en caso de que se despierte, la recuperación, necesitaría terapia ocupacional y rehabilitación muchos meses...".

En los próximos días, los médicos tienen previsto realizarle una traqueotomía. Según explica Leila, se trata de un procedimiento relacionado con el tiempo que lleva conectada al respirador y no de un empeoramiento de su estado: "Es un procedimiento que se hace cuando ya lleva varios días con el respirador. Muchas veces, al tener el tubo endotraqueal en la boca lo que puede causar son infecciones y más cosas... Entonces, los médicos han dicho que el siguiente paso sería hacer la traqueotomía, que le meterían el tubo por la tráquea directamente. Como tiene que seguir sedada...".

Sus amigos también recaudan fondos para ayudar a la familia

Ante la posibilidad de que la hospitalización se prolongue durante meses y los elevados costes que está generando la situación, los amigos y familiares de Valeria han puesto en marcha campañas de crowdfunding para ayudar a sus padres: "Se necesita más. Su familia ha hecho un crowdfunding y nosotros también hemos hecho otro, todos sus amigos, para poder ayudar a los padres. Al final se entiende que están en una situación que ellos ahora mismo tienen que estar ahí con Valeria, tienen que cuidarla y más que nada para que no se preocupen tanto. Al final han tenido que coger aviones de urgencia y alojamientos de urgencia. También estar allí supone un gasto, tienen que comer y tienen que dormir. Todo eso va aumentando el gasto".

"Ahora mismo sabemos que el hospital ha presentado un informe a las autoridades australianas para ver si pueden pagar la estancia en el hospital de Valeria, pero no es nada seguro, lo tienen que investigar, no saben si se va a aprobar. Hay unos criterios que Valeria tiene que cumplir y no sabemos si los cumple o no. Eso lo tienen que hablar con los médicos. De momento es como si no tuvieran nada y tuviesen que pagar la deuda, por eso nosotros nos estamos centrando en recaudar todo el dinero que podamos para poder ayudarles", sentencia Leila. Mientras la familia espera noticias sobre una posible ayuda para cubrir los gastos médicos, sus amigos continúan recaudando fondos para tratar de aliviar la situación económica y permitir que los padres de Valeria puedan permanecer junto a ella durante su recuperación.