"En lo que llevamos de año llevamos sufridos 22 grandes incendios; en comparación con el año pasado estamos hablando de cuatro veces más", ha recalcado

Evacúan un campamento de Guadalajara con más de 100 menores por el incendio de La Mierla

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GuadalajaraEl presidente Pedro Sánchez, desde Tamajón, en Guadalajara, provincia que lucha contra el incendio de La Mierla, "el peor de la historia en Castilla-La Mancha", ha vuelto a insistir en la necesidad de "alcanzar un gran pacto de Estado contra la emergencia climática", para lo que ha pedido "dejar las luchas partidistas".

Acompañado por el presidente de la comunidad autónoma, Emiliano García-Page, y por el alcalde de Tamajón, Eugenio Esteban de la Morena (PP), ha insistido además en la gravedad del cambio climático y el peligro de negarlo. "No es política, no es ideología: son datos", ha subrayado, lamentando que "en lo que llevamos de año llevamos sufridos 22 grandes incendios". "En comparación con el año pasado estamos hablando de cuatro veces más", ha incidido, enfatizando que ya son más de 100.00 las hectáreas quemadas y "antes de de llegar a los puntos más críticos a lo largo del año en la lucha contra los incendios", sin haber llegado aún agosto.

Pedro Sánchez y la lucha contra el incendio de La Mierla

Ante los medios de comunicación, sobre los cuales ha ensalzado su importancia a la hora de "informar en base a datos y no bulos, fake news que tratan de inocular la zozobra y la desconfianza en un momento en que los ciudadanos son vulnerables", lo que ha lamentado que no deja de estar extendido, y especialmente a través de "las redes sociales", el jefe del Ejecutivo, ha ensalzado, por otra parte, la lucha conjunta contra el fuego.

"Es muy importante reconocer la labor en circunstancias como esta que se está viviendo en Guadalajara, entre otras cosas porque hay mucha desinformación y bulos que corren por las redes sociales. Por eso es fundamental reconocer la labor de los medios que difunden datos e información", ha dicho, para a continuación agradecer también el trabajo de "todos los servidores públicos".

"Hablamos de todas las administraciones trabajando codo con codo contra un enemigo común; en este caso, los incendios". "Todas las administraciones y niveles del Estado estamos trabajando codo con codo para luchar contra los incendios", ha reiterado, lamentando, por otra parte, el balance trágico de incendios forestales en lo que va de año: "Más de 100.000 hectáreas calcinadas. Esa es la media anual que sufría España en la última década", ha apuntado.

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Refiriéndose también a las palabras que le han precedido por parte de Emiliano García-Page, quien ha advertido de que negar el cambio climático es "peligroso", Sánchez ha continuado subrayando que es "un fenómeno que está afectando a todos los países", aunque se está "abordando de distinta manera".

"Aquí, en España, afortunadamente tenemos unas políticas públicas, un estado de bienestar, unos servidores públicos vinculados a Protección Civil que están respondiendo con coraje. Por tanto, para mí, y no quiero mencionar a unos para no olvidar a otros, todos son importantes", ha insistido, volviendo a "agradecer su trabajo, su esfuerzo y dedicación", así como "el compromiso del que se juega la vida, literalmente, para proteger la vida de otros".

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Pedro Sánchez, ante los incendios: "El Gobierno va a estar ahí como lo ha estado siempre"

Enfatizando que está existiendo una "cooperación entre todas las administraciones" en la lucha contra el fuego, desde Tamajón, ha insistido en un mensaje a la ciudadanía y todos los afectados por los incendios forestales: "El Gobierno de España va a estar ahí como lo ha estado siempre, poniendo recursos para la extinción, pero también poniendo recursos económicos para la recuperación de zonas".

Finalmente, y como recordó tras el trágico incendio de Los Gallardos, Sánchez ha reiterado la necesidad del gran pacto de Estado contra la emergencia climática, insistiendo en que las emergencias climáticas "derivan en una emergencia de Protección Civil".

"No es política, no es ideología: son datos. Son olas de calor que llegan a superar los 40 grados de temperatura como estamos viendo, por desgracia, en muchas partes de España. Es imperativo que se alcance un pacto de Estado entre las distintas instituciones y las Cortes Generales para convertir en leyes, en recursos económicos, medidas que son fundamentales para salvaguardar la vida y la prosperidad de territorios como es Guadalajara y Castilla-La Mancha. Pido dejar la lucha partidista y centrarnos en políticas de protección, concenciación y apostar por aquellas políticas que mitiguen y nos adapten a la emergencia climática", ha dicho.

En este sentido, ha reconocido que "Castilla-La Mancha eso se lo toma en serio y lo hace también desde el puntoi de vista de la transición ecológica y tecnológica en verde", terminando su discurso con una petición "al conjunto de fuerzas: que nos unamos y alcancemos un pacto de Estado".

Apuntando que "la emergencia climática mata", ha concluido así manifestando su deseo de que "ojalá en breves horas podamos dar por controlado este terrible incendio en la provincia de Guadalajara".