Fernando Grande Marlaska ha confirmado la detención en Ceuta de dos personas, un canadiense y un alemán, por resistirse a la Policía

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El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha confirmado este jueves la detención en Ceuta de dos personas de nacionalidad canadiense y alemana por resistencia a la autoridad tras haber alentado a "grupos violentos" que respondieron con violencia a los agentes de las fuerzas de la seguridad allí destacados.

La detención de ambos activistas había sido denunciada por la organización No Name Kitchen en un comunicado en el que exigía su inmediata liberación, por tratarse de voluntarios de esta asociación "con largo recorrido de trabajo humanitario en Ceuta" tras una "actuación policial junto a la playa de Benítez".

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Marlaska, sin embargo, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que las detenciones practicadas este lunes se debieron a que "estaban alentando" a grupos que respondieron con violencia a los agentes de autoridad que actuaban en la playa. Además, ha apuntado, "han desobedecido y se han resistido" a las indicaciones de los agentes policiales.

La actuación por la que fueron detenidos.

La entidad con la que colaboran los detenidos aseguró que habían grabado con sus móviles una actuación de policías nacionales que "golpearon con porras" a personas en la playa, y que luego fueron esposados "sin justificación alguna" tras arrebatarles el teléfono. La líder de Podemos, Ione Belarra, ha difundido un mensaje en el que lamenta que el Gobierno haya apresado "a dos voluntarias de una organización social que está haciendo en Ceuta lo que el Gobierno debería hacer y no hace".

La crisis en Ceuta sigue agravándose tras las múltiples detenciones que se han dado en los últimos días y las respuestas del Gobierno frente a la crisis. Justo hace unos minutos el Gobierno comunicaba, aunque sin fecha concreta, que Pedro Sánchez comparecerá ante el Congreso para dar las respuestas necesarias sobre la crisis que se está produciendo en Ceuta.