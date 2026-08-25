El comercio en Ceuta se hunde por la crisis migratoria: “Estamos pasando muy mal momento”

José Rocamora 25 AGO 2026 - 16:09h.

Entre los comerciantes de Ceuta crece el temor a que, con la llegada de septiembre, pequeñas empresas se vean obligadas a cerrar definitivamente

Así viven los vecinos de Ceuta la crisis migratoria: denuncian el caos en los barrios y temen que se agrave la convivencia

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Las puertas de los comercios apenas se abren en Ceuta. En los establecimientos se repite una queja constante: “no hoy ni un alma” o “entre semana no entra nadie”. La ausencia de turistas —porque “la mayoría de la gente que ha venido y estaba de viaje se ha terminado yendo”— ha agravado la caída de actividad.

Suspensión de la Feria de agosto

Los comerciantes señalan además que la suspensión de la feria durante la primera semana de agosto “nos ha hecho mucho daño”, un reflejo del miedo de los ceutíes a gastar, algo que repercute directamente en las ventas.

La Cámara de Comercio estima pérdidas superiores a los 27 millones de euros, una cifra que los negocios confirman: “es agosto y las ventas que hacíamos antes ya no las hacemos”. Algunos hablan de una caída de “por lo menos el 50 %”, mientras otros elevan el descenso “hasta un 70 %”.

Incluso el sector de la alimentación nota el impacto, porque “la gente sale con miedo y sale menos”. Entre los comerciantes crece el temor a que, con la llegada de septiembre, pequeñas empresas se vean obligadas a cerrar definitivamente.

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Hay quienes confiesan entre lágrimas que “estamos pasando muy mal momento, muy complicado” y piden empatía al resto del país: “hay que estar aquí dentro para ver lo que hay”.

Presencia de migrantes

Mientras tanto, miles de migrantes continúan deambulando por la ciudad. Según el alcalde, Juan Jesús Vivas, “aquí se han quedado unas 10.000 personas de las que entraron” el 30 de julio.

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No es extraño ver aglomeraciones de personas acampadas a las puertas de los centros habilitados, esperando un hueco. Esta misma mañana, la policía volvió a desalojar un campamento improvisado.

El Gobierno trabaja para incorporar 4.500 camas adicionales, aunque por ahora el problema simplemente se desplaza de un punto a otro de la ciudad.