El Gobierno celebra este miércoles una reunión para preparar el comienzo del curso escolar en Ceuta

Las clases en Ceuta darán comienzo el día 8 de septiembre para el alumnado de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato

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El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha avanzado que este miércoles habrá una reunión específica para preparar el comienzo del curso escolar en Ceuta del órgano colegiado con Ministerios, Delegación de Gobierno de Ceuta y Gobierno de Ceuta creado tras la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional de este martes.

Las competencias educativas en Ceuta dependen del Gobierno central

Así lo ha avanzado el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se ha anunciado que el propio Torres asumirá el mando único tras la declaración de 'situación de interés para la seguridad nacional' por la crisis derivada de la entrada masiva de más de 80.000 migrantes a Ceuta desde la frontera con Marruecos.

Las competencias educativas de Ceuta y Melilla dependen del Gobierno. Según el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, las clases en Ceuta darán comienzo el día 8 de septiembre para el alumnado de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato.

Según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Educación, el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa Díaz, y Javier Rodríguez Torres, director general de Planificación y Gestión Educativa, se desplazarán este miércoles y jueves a Ceuta, donde a las 18.30 horas se celebrará una Junta Local de Seguridad, que copresiden el delegado del Gobierno en la ciudad atónoma y el presidente de la misma. En ella, estará presente el secretario de Estado, que posteriormente ofrecerá una rueda de prensa.

El jueves 27 de agosto De la Rosa tiene previsto reunirse con todos los responsables educativos, incluidos los equipos directivos.