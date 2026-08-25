Intervención policial en la playa del Trampolín de Ceuta para dispersar a grupos de inmigrantes

Durante el reparto de alimentos, la acumulación de personas derivó en momentos de gran presión y desorden lo que desembocó en la actuación policial

El comercio en Ceuta se hunde por la crisis migratoria: “Estamos pasando muy mal momento”

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Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han tenido que efectuar algunas cargas de gases y han protagonizado acciones disuasorias este martes en la playa del Trampolín, en Ceuta, para calmar a migrantes que han acudido nuevamente a esta zona.

Según han indicado a EFE fuentes policiales, son acciones aisladas con carácter disuasorio, que no revisten gravedad y que no han producido, en principio, heridos.

En este espacio se formó un asentamiento tras la entrada masiva de inmigrantes del pasado 30 de julio, que fue desalojado la semana pasada para trasladar a los inmigrantes hacia Loma Margarita y el Embolsamiento de Loma Colmenar.