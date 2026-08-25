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España

Intervención policial en la playa del Trampolín de Ceuta para dispersar a grupos de inmigrantes

La Policía carga con gases lacrimógenos contra inmigrantes concentrados en la playa del Trampolín, Ceuta
Momentos de tensión en la playa del Trampolín, de Ceuta entre inmigrantes y Policía Nacional. Informativos Telecinco
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 Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han tenido que efectuar algunas cargas de gases y han protagonizado acciones disuasorias este martes en la playa del Trampolín, en Ceuta, para calmar a migrantes que han acudido nuevamente a esta zona.

Según han indicado a EFE fuentes policiales, son acciones aisladas con carácter disuasorio, que no revisten gravedad y que no han producido, en principio, heridos.

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En este espacio se formó un asentamiento tras la entrada masiva de inmigrantes del pasado 30 de julio, que fue desalojado la semana pasada para trasladar a los inmigrantes hacia Loma Margarita y el Embolsamiento de Loma Colmenar. 

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