No han acudido, tampoco telemáticamente, Aragón, Extremadura y Castilla y León

Alberto Núñez Feijóo, tras la agresión a cuatro militares en Ceuta: "¿A qué espera el Gobierno?"

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El Gobierno y las comunidades autónomas han aprobado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada este jueves, 27 de agosto, el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta.

La reunión, a la que no han acudido Aragón, Extremadura y Castilla y León, tenía un único punto en su orden del día: la ayuda para Ceuta, que ha sido aprobada por unanimidad de todas las autonomías presentes, según han confirmado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.

Aragón, Extremadura y Castilla y León, las grandes ausentes en el encuentro por la ayuda para Ceuta

Al encuentro han acudido presencialmente Cataluña, Navarra, Canarias y Madrid, mientras las demás autonomías, a excepción de Aragón, Extremadura y Castilla y León, han participado de forma telemática.