Agencia EFE 27 AGO 2026 - 12:07h.

Este jueves se ha celebrado la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para analizar la gestión del Gobierno ante la entrada irregular de personas en Ceuta desde Marruecos el pasado 30 de julio

El ministro ha agradecido el trabajo de todos los servidores públicos en la ciudad para conseguir que se recupere la normalidad y ha pedido evitar cualquier discurso racista y xenófobo

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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha lanzado este jueves un mensaje de "confianza y tranquilidad" a los ciudadanos de Ceuta porque, ha asegurado, "el Estado está volcado para devolver cuanto antes la normalidad" a la ciudad autónoma.

Con estas palabras ha comenzado Bolaños su comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, reunida en el Congreso para analizar la gestión del Gobierno ante la entrada irregular de decenas de miles de personas en Ceuta desde Marruecos el pasado 30 de julio.

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Bolaños reconoce la labor de quienes están trabajando en devolver la normalidad en Ceuta

El ministro ha agradecido el trabajo de todos los servidores públicos en la ciudad para conseguir que se recupere la normalidad tras un hecho "indiscutiblemente grave" y ha destacado los objetivos que se marcó el Gobierno desde el primer momento, comenzado por los refuerzos para garantizar los servicios y el orden público.

Ha subrayado también la atención humanitaria a los llegados, "titulares de derechos, seres humanos que merecen ser atendidos con humanidad", y ha pedido evitar cualquier discurso racista y xenófobo.

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Como tercer objetivo ha apostado por garantizar el regreso a sus países de origen de los migrantes "respetado la ley y el Estado de derecho" y atendiendo cada caso de forma individualizada.