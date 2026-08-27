La Unión de Militares de Tropa denuncia la “inadmisible situación de indefensión operativa y jurídica a la que se somete a los miembros de las Fuerzas Armadas"

El informe que explica las tres fases del asalto a Ceuta: desde la organización del plan a la crisis que acecha la vuelta de Sánchez

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CeutaUn total de 12 migrantes han sido detenidos durante la madrugada en Ceuta tras, presuntamente, protagonizar una agresión que causó heridas a cuatro militares en una zona del barrio ceutí de Benzú, donde han denunciado que un grupo de entre 30 y 40 personas les tendió una "emboscada", lanzándoles piedras de grandes dimensiones.

En un contexto de creciente tensión en la comunidad autónoma, el suceso tuvo lugar a aproximadamente las 5:30 horas, en plena madrugada, cuando los efectivos del Ejército se dirigían a un punto de vigilancia establecido en la zona. Allí, al llegar, varios individuos de nacionalidad marroquí salieron en ese instante desde distintos puntos rodeando el vehículo en el que se desplazaban. A continuación, según fuentes de la Jefatura Superior de Policía citadas por Europa Press, comenzaron a lanzar piedras contra el coche.

Los militares fueron sorprendidos por el grupo y necesitaron a la Policía Nacional y Guardia Civil

Ante la intensidad del ataque, los cuatro militares salieron del vehículo, siendo que, y según las citadas fuentes, y dadas las circunstancias en las que se encontraban justo en ese momento, incluso tuvieron que emprender la huida para ponerse a salvo.

Tras ello, en una persecución que se prolongó en dirección a Calamocarro, los efectivos continuaron recibiendo el impacto de piedras y sufrieron diversas lesiones y contusiones, no siendo hasta unos instantes después cuando lograron alertar a los servicios de emergencia a través del 112.

Tras ese aviso, se activó entonces un dispositivo con agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil involucrados. Fue así como, con la llegada de las primeras patrullas, los presuntos agresores emprendieron la huida hacia Benzú.

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El dispositivo para detener a los responsables de la agresión en Ceuta

Ante estos hechos, las fuerzas de seguridad pusieron en marcha un operativo de búsqueda de los responsables que, finalmente, culminó con la detención de 12 personas, todas de nacionalidad marroquí, a las que se las implica en la agresión.

En el marco del despliegue realizado, algunos de los implicados trataron de escapar lanzándose al mar, siendo que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil tuvo que activarse también con tareas de localización en la zona.

Mientras tanto, los cuatro militares fueron trasladados posteriormente a un centro sanitario para recibir asistencia médica por las lesiones sufridas.

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La Unión de Militares de Tropa condena la “emboscada” a los militares

Por estos hechos, sobre los cuales todavía hay una investigación abierta para localizar al resto de participantes, la Unión de Militares de Tropa (UMT) ha expresado "su más enérgica repulsa e indignación" ante la "emboscada sufrida por personal militar desplegado en Ceuta", quienes, según la asociación, "han sido apedreados y agredidos violentamente durante el cumplimiento de su misión".

Tal como han recalcado, consideran “inadmisible la situación de indefensión operativa y jurídica a la que se somete a los miembros de las Fuerzas Armadas", denunciando igualmente la carencia de "un marco normativo claro y de reglas de enfrentamiento que garanticen su seguridad física y les otorguen capacidad de respuesta proporcional ante agresiones de esta gravedad".

En la misma línea, y a este respecto, han recordado que desde hace más de diez días advirtieron "formalmente" sobre el "riesgo real al que se exponía a las dotaciones destacadas en la zona".

"Lamentablemente, la inacción del Ministerio de Defensa y la falta de previsión han desembocado en un suceso que pudo y debió evitarse", subraya la asociación.

De igual modo, la UMT también considera inadmisible exigir a los militares desplegados la custodia de la seguridad nacional "mientras se les niegan los medios de autoprotección y la cobertura jurídica necesaria para actuar". Por eso, exigen al departamento de Margarita Robles una "revisión inmediata y urgente de los protocolos de seguridad y del marco legal de actuación" de las Fuerzas Armadas.

"Quienes tienen encomendada la protección del Estado no pueden permanecer desamparados por su propia administración", recalca la asociación.