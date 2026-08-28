El presidente ceutí, Juan Vivas, pidió se opuso a que los polideportivos de la ciudad se incluyeran en el listado

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La situación en Ceuta tras los últimos incidentes violentos protagonizados por vecinos han acelerado la actuación del Gobierno. El comité de situación que coordina la crisis en la ciudad autónoma ha acordado por unanimidad, este viernes reorganizar los espacios para la reubicación temporal de los migrantes que permanecen en la calle y las playas de cara a restablecer la tranquilidad de los ceutíes. Una de las medidas ha sido sacar los polideportivos de la lista de espacios a disposición para estos realojos.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez ha presidido la reunión extraordinaria, en la que todos los miembros de este órgano han coincidido en la necesidad de condenar unánimemente la violencia para garantizar la convivencia en Ceuta y han subrayado la importancia de garantizar el reparto de alimentos a todas las personas en situación vulnerable.

El nuevo listado de espacios para acoger a los migrantes será aprobado formalmente en el próximo Consejo de Ministros, que modificará el real decreto aprobado el pasado martes.

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, se opuso a que los polideportivos de la ciudad se incluyeran en el catálogo y el Gobierno aceptó sacarlos, por lo que ha sido necesario buscar nuevos espacios, tanto de titularidad autonómica como estatal.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al frente del mando único, explicó este jueves en el Congreso que habían visitado espacios ofrecidos por la ciudad autónoma que tardaría meses en ser habitables, ya que necesitaban importantes obras, pero confió en lograr un catálogo consensuado.

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En el comité de situación de la crisis, que prevé reunirse semanalmente, participan tanto la administración central como la autonómica y a la cita de este viernes estaba convocados once ministros.