La clave para resolver el caso y unir todas las piezas que no encajan la puede tener el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona

Las incógnitas tras la muerte del matrimonio irlandés de Cullera: del agua turbia del jacuzzi y las supuestas lesiones punzantes a la hipótesis accidental

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ValenciaEl caso que rodea al matrimonio irlandés que fue hallado muerto en Cullera por sus propios hijos menores continúa imbuido de misterio por las extrañas circunstancias en las que se desencadenó todo. Con múltiples interrogantes abiertos desde el principio, las autopsias que se han practicado sobre sus cadáveres han servido, no obstante, para acotar algunas de las incógnitas, descartando la etiología homicida y cediendo todo el peso a las hipótesis que apuntan ahora a una concatenación de accidentes fatales o una intoxicación, sin ser ambas excluyentes por sí mismas.

De entre todas las preguntas, lo que parece claro es que no hubo una implicación de terceras personas. Los menores, que estaban en una planta inferior, no escucharon ningún ruido ni gritos de auxilio. Tampoco las cámaras de seguridad del inmueble en el que se encontraban, un lujoso chalet en una exclusiva urbanización de la localidad valenciana, captaron a ninguna otra persona. Además, no había señales de que ninguna puerta o ventana fuese forzada, ni tampoco marcas o indicios que hiciesen pensar en un crimen violento. Sus cuerpos estaban desnudos junto al jacuzzi, en el que los agentes advirtieron que había agua turbia, tomando muestras para su análisis. También sintieron un fuerte olor y advirtieron algunas lesiones de carácter punzante en uno de los cuerpos, en lo que ahora se cree que pudo ser un intento de uno de ellos por socorrer al otro. De ahí que, en todo ese conglomerado, no hayan dejado de aflorar los interrogantes sobre lo ocurrido.

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¿Fallecieron a la vez? ¿Murieron ambos de la misma forma y por la misma causa? ¿Quién falleció primero? Si no murieron al mismo tiempo ¿cuánto tiempo pasó entre un deceso y otro? ¿Por qué no pudieron avisar o pedir auxilio? ¿Qué provocó el agua turbia en el jacuzzi y por qué se encontraba así? ¿Funcionaba correctamente la bañera de hidromasaje? ¿Pudo haber una descarga eléctrica o electrocución derivada del jacuzzi? ¿Había algún mecanismo de succión que pudiese haber fallado? ¿Por qué había un fuerte olor? ¿Pudieron inhalar algún gas? Con la investigación bajo secreto de sumario y las pesquisas aún en desarrollo, las preguntas siguen siendo muchas, pero prácticamente todas parecen ahora encaminadas a esos dos supuestos: un accidente o una concatenación de ellos, –en el que pudiese estar también un fallo mecánico o técnico en el propio jacuzzi–, o una intoxicación por algo que llegase a sus organismos previamente, ya fuese un gas o alguna otra sustancia.

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En ese contexto, la clave la puede tener el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona, al que según informa el medio Las Provincias se le han remitido muestras de sangre, orina, humor vítreo y vísceras para su análisis. De ello, la Guardia Civil, que se encarga de la investigación, podría extraer las conclusiones definitivas para juntar todas las piezas del rompecabezas que no terminan de encajar para resolver cómo murieron exactamente.

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Una de las hipótesis, dentro de esas posibilidades que se contemplan, es que la mujer pudiese haber muerto primero mientras se encontraba en el agua, ya fuese por un fallo en el jacuzzi o una indisposición por circunstancias también sin determinar. Tras ello, el marido podría haber actuado intentando sacarla, de lo cual se derivarían las lesiones de carácter punzante encontradas en el cuerpo de ella, compatibles con el intento de socorrerla. En ese momento, él podría haber muerto también en una segunda fatalidad, como una descarga eléctrica o una intoxicación por algún gas que emanase de allí; por la misma causa o no.

Sin certezas sobre esa posibilidad, como sobre las otras, será el análisis toxicológico el que, junto con los datos ya recabados con la autopsia, permitan esclarecer lo ocurrido en ese domicilio al que los agentes llegaron después de que los propios hijos del matrimonio avisasen al casero, quien llamó al 112. Desde ahí, todo se convirtió en una doble tragedia y un extraño caso aún por resolver.