Al despliegue por tierra sumarán un sistema permanente de contención marítima y otro de vigilancia aérea

La Policía carga contra manifestantes en Ceuta tras la quema de asentamientos de migrantes y el bloqueo de ayuda humanitaria

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CeutaEl Ministerio de Interior reforzará la frontera de Ceuta con medidas "extraordinarias" como el alargamiento de los espigones del Tarajal y Benzú, un sistema permanente de contención marítima mediante boyas fondeadas, embarcaciones ligeras de intervención y dispositivos remotos de actuación subacuática, así como otro de vigilancia aérea con drones.

En el marco de la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados sobre la gestión de la crisis en la ciudad autónoma, el ministro Fernando Grande-Marlaska lo ha anunciado en una primera intervención en la que ha admitido que se deben "extraer lecciones" de lo sucedido, si bien no ha mencionado la polémica sobre si hubo o no informe previo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la llegada masiva irregular de migrantes los pasados 30 y 31 de julio a Ceuta.

El refuerzo de la frontera de Ceuta y la solicitud de financiación europea para invertir 35,6 millones de euros

En su intervención, el ministro ha explicado que se ha solicitado financiación europea para invertir 35,6 millones en Ceuta para la aplicación de esas medidas extraordinarias. Además, en este contexto, ha cifrado en 72.000 las personas que entraron, ha dicho que aún permanecen unos 5.000 y ha puesto en valor la colaboración de Marruecos, "sostenida y eficaz a lo largo de los años, y que volvió a evidenciarse" tras esos hechos, según ha asegurado.

Por otro lado, como ya han hecho los ministros que le han precedido esta semana en sus respectivas comparecencias, Marlaska ha dejado claro que el Gobierno ha actuado con "contundencia" desde el primer día ante ese ataque a la integridad territorial de España, y sigue trabajando para que la normalidad llegue a Ceuta lo antes posible.

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Frente a ello, ha contrapuesto los "intereses partidistas" de quienes "se han dedicado a desinformar, buscar el aprovechamiento político o, lo que es peor, incitar al odio y al enfrentamiento entre personas en las calles de Ceuta".

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A ese respecto, el ministro ha pedido el cese de los últimos altercados que se están viendo."Llamo a la calma y a un cese de cualquier tipo de violencia porque la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta", ha dicho.

Por su parte, Marlaska también ha hablado de nuevas capacidades tecnológicas para reforzar la vigilancia y la protección de la frontera, entre ellas las citadas embarcaciones ligeras de intervención, dispositivos remotos de actuación subacuática y el sistema de vigilancia aérea con aeronaves no tripuladas.

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A este respecto, ha aprovechado para recordar que desde 2018 este departamento ha invertido ya en Ceuta 34,4 millones de euros destinados al fortalecimiento de la seguridad del perímetro fronterizo y ha citado la segunda fase del Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado (2026-2034), que destinan 66,6 millones de euros para la construcción de una nueva Jefatura Superior de la Policía --23,4 millones de euros-- y una nueva Comandancia de la Guardia Civil --43 millones de euros--.