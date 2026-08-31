Momentos de tensión a las puertas del centro en el barrio ceutí de Loma Colmenar

Una vecina de Loma Colmenar relata cómo es su vida tras la llegada de miles de migrantes: "No tenemos nada de normalidad"

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Nuevos momentos de tensión en Ceuta, después de que la Policía Nacional cargara contra grupos de migrantes y lanzar pelotas de gomas contra cientos de inmigrantes que intentaron acceder por la fuerza en el centro habilitado por el Gobierno en Loma Colmenar. Los vecinos llevan semanas protestando en este barrio por la situación de inmigrantes sobre las aceras y la incomodidad para realizar su vida normal.

En este barrio de la ciudad, situado junto al Hospital Universitario, se ha habilitado una explanada para montar carpas donde acoger a los miles de migrantes que todavía permanecen en la ciudad desde la entrada masiva del 30 de julio.

Las carpas fueron prácticamente ocupadas en su totalidad por las personas que estaban durmiendo en la playa del Trampolín y que fueron trasladadas a esta zona para garantizar una mejor condición de habitabilidad, aunque se trabaja en una ampliación de plazas.

Fuentes policiales han informado que cientos de migrantes se concentran en el exterior de esta explanada, en las aceras, desde hace varios días a la espera de poder ocupar alguna de las tiendas de campaña habilitadas por el Ejército.

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La Policía Nacional ha intervenido este lunes para mantener el orden debido a que muchas de estas personas intentaban entrar al campamento provisional para ocupar por la fuerza las tiendas de campaña.

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La situación ha provocado el corte e la carretera de acceso al Hospital Universitario así como el lanzamiento al aire de pelotas de goma para mantener la calma en la zona.

La seguridad por parte de la Policía Nacional ha tenido que ser reforzada mientras los agentes dispersaban del entorno a los migrantes concentrados en el exterior.