Pedro Sánchez afirma que no hay ninguna información que apunte a Marruecos en la crisis de Ceuta

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que no existe "ninguna información" por parte de las Fuerzas de Seguridad, el CNI o incluso otros servicios de inteligencia que apunte a la "participación de una u otra forma" por las autoridades de Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta.

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El jefe del Ejecutivo, en un entrevista en la 'cadena SER', ha remarcado que de estos datos de inteligencia no se desprende "ninguna duda" sobre la participación de Marruecos en la entrada de migrantes por la frontera de Ceuta del pasado 30 de julio que ha ocasionado una grave crisis en la ciudad autónoma.

Descarta traslados a la península al prever 6.000 plazas para migrantes en Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado trasladar a la Península a parte de los migrantes llegados a Ceuta a finales de julio y ha destacado que "en los próximos días" la ciudad tendrá "capacidad suficiente" para alojarlos al habilitarse 6.000 plazas. En su entrevista, Sánchez ha explicado que la prioridad del Ejecutivo es que todos los expedientes de los menores se resuelvan también en la ciudad autónoma.

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El Gobierno calcula que en la ciudad siguen alrededor de 5.000 migrantes de la multitud que entró a finales de julio, 1.200 de ellos menores. Según ha explicado, "la mayor parte" de quienes entraron de forma irregular el 30 y el 31 de julio lo hicieron por motivos económicos, por lo que "muy previsiblemente" serán devueltos a Marruecos.

De acuerdo con sus cifras, entre el 30 y el 31 de julio llegaron alrededor de 70.000 personas y alrededor del 90% regresaron a Marruecos en los días siguientes; después del 10 de agosto han retornado voluntariamente 3.222 personas.

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Los bulos se expandieron por redes sociales, según Sánchez

También ha enfatizado Sánchez que la relación bilateral con Marruecos, que tiene "mucho ángulos y aspectos" relevantes, en el ámbito de la migración es "francamente positiva", y ha recordado que sus autoridades hicieron un amplio despliegue policial en la zona de Castillejos en cuanto se desencadenó la crisis para frenar las entradas a Ceuta.

En la entrevista, el jefe del Ejecutivo ha afirmado que siguen investigando en las causas de la crisis, si bien ha apuntado a los bulos y la desinformación en las redes sociales, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que impide las 'devoluciones en caliente' en las entradas a nado, que aprovecharon además las "organizaciones criminales".

Sánchez también ha explicado que los bulos se expandieron en redes sociales "asociadas tanto a Rusia como a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración, no solamente para atacar a España sino también a Europa".

Niega "contradicciones" entre Robles y Marlaska

Por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado que haya "contradicciones" entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la titular de Defensa, Margarita Robles, admitiendo que hubo informes tanto del CNI como de la Policía Nacional los días previos a la entrada masiva de migrantes en Ceuta pero "nadie predijo la avalancha".

Sánchez ha admitido que "algunas veces cuando se ven estas declaraciones da la sensación de que hay contradicciones y no las hay", en referencia al choque entre los dos ministros, después de que Robles asegurara que el CNI alertó y de que Marlaska haya negado que se tuviera información previa de lo que iba a suceder.

"Nadie ha negado que haya habido informes de situación por parte del Centro Nacional de Inteligencia", ha señalado el presidente, que ha admitido que hubo informes de este tipo tanto de este organismo como de la Policía Nacional los días previos, al tiempo que ha garantizado que "no hubo ninguna información que compartiera la magnitud, la gravedad de la crisis que íbamos a sufrir el día 30 y 31".

"Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características", ha recalcado.

Bonificar el 75 % de las cotizaciones de empresas en Ceuta y Melilla

Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes que, en el marco del plan de apoyo a Ceuta, se incluye una bonificación del 75 % de las cuotas que pagan las empresas a la Seguridad Social tanto en Ceuta como en Melilla. Según ha señalado, esta medida forma parte del paquete de ayudas urgentes, que contempla 168 millones de euros, que aprobará mañana el Consejo de Ministros.

Sánchez ha apuntado que este plan equivale al 8 % del PIB de la ciudad autónoma y que incluirá también ayudas directas a pymes y autónomos para revitalizar la economía local tras la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, de los que una parte permanecen en la ciudad.

Este plan de ayudas de 168 millones supone una ampliación extraordinaria del plan especial de apoyo económico a Ceuta y que de 2023 a 2026 ya ha movilizado 180 millones de euros.

"Razones suficientes" para que el rey visite Ceuta y Melilla y asegura que "esa visita se hará"

Sobre la posible visita de Felipe VI a Ceuta, Sánchez ha considerado que hay "argumentos y razones suficientes" para que el rey acuda a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, algo que no ha hecho desde que llegó al trono en 2014. Además, el presidente del Gobierno ha asegurado que "esa visita se hará" cuando se den las condiciones para ello.

"Yo creo que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin Ceuta y Melilla", ha sostenido en su entrevista. "Eso es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer", ha añadido.

Preguntado sobre cuándo se producirá esa visita, se ha limitado a indicar que "cuando se den las condiciones para ello". Con todo, ha remarcado que "la visita se hará" pero ahora es necesario que el Gobierno y la Casa Real trabajen para coordinarla.

Ante las críticas por sus vacaciones de agosto: "He trabajado y he descansado"

Por otro lado, al ser preguntado sobre si se arrepiente de haberse ido de vacaciones al día siguiente de visitar Ceuta el 31 de agosto, justo tras la entrada masiva de migrantes, Sánchez ha señalado que, para buena parte de la oposición, él no tendría derecho a tener vacaciones, ni a ser presidente del Gobierno.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, criticado por la oposición y por parte de sus socios por permanecer en Lanzarote mientras seguía la crisis migratoria en Ceuta, ha asegurado que un presidente nunca desconecta, pero ha defendido su derecho a tener vacaciones: "He trabajado y he descansado".

Según ha apuntado, se toma las críticas "con deportividad" porque lleva ochos años así. "He trabajado y he descansado. También ese es mi derecho", ha subrayado recordando que, además de Ceuta, el Gobierno también afrontaba en agosto la gestión de los incendios que asolaban parte del país.

"He estado con mi familia y he podido disfrutar un rato de ellos y un tiempo de ellos, y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos", ha recalcado tras dejar claro que un presidente del Gobierno "no desconecta y está 24-7 pendiente de lo que pasa en este país".

Presentará los presupuestos de 2027 este año

Sobre su legislatura, Sánchez ha insistido en que los presupuestos de 2027 se van a presentar y debatir este año porque se ha comprometido "a hacerlo". "Los presupuestos van a sustanciar su debate en el año 2026 y van a ser presentados en el año 2026", ha afirmado Sánchez, a pesar de que la falta de apoyo de Junts impidió aprobar los objetivos de estabilidad.

Al mismo tiempo, Sánchez ha pedido a los grupos "responsabilidad" para convalidar el decreto en el que trabaja el Gobierno en materia de vivienda, porque en este momento es el principal problema de los españoles y la principal causa de la desigualdad. El presidente ha señalado que, aunque hay un "consenso amplio" de que hay que hacer "más", las propuestas del Gobierno son "excesivas" para grupos como Junts, pero "insuficientes" para otros "a la izquierda del PSOE", lo que complica su aprobación.

Sánchez sobre el ático de Ayuso: Se ha comprado un aticazo con la pasta de los madrileños

La crisis migratoria en Ceuta y los presupuestos no han sido los únicos temas que ha tratado el presidente. Pedro Sánchez, también ha sido preguntado por la polémica del ático de Ayuso. El presidente ha asegurado que la polémica sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el ático de Chamberí "es lo que parece": "Esta señora ha querido comprarse un aticazo con la pasta de los madrileños para vivir en él y se le ha pillado".

También ha señalado que el PP tiene un "problema serio" al aplicar la ley del embudo, "muy ancho para otros y muy estrecho para uno mismo" a la hora de tener transparencia y de rendir cuentas a quien tiene que darlas. En opinión de Sánchez, es el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien tiene que pedir explicaciones. "No puede decir que sabía lo del ático desde abril y esta señora decir que no sabía nada, o sea él lo sabía y ella no, hombre".

"Esto es lo que parece, el aticazo con el dinero de los madrileños y sin aplicar la ley de vivienda porque ella, claro, lo que necesita es un piso grande de 400 metros, 200 de terraza", ha ironizado antes de lamentar "la sensación de impunidad" con la que algunos dirigentes de la derecha actúan. Sánchez ha sostenido que existen "dudas" sobre la celeridad en algunas causas, una muestra de "impunidad" que conduce a que "una señora ponga en Idealista su piso porque considera que lo pueda hacer perfectamente como cualquier otro ciudadano".

¿Dónde se jugará la final del Mundial 2030?

Por último, Pedro Sánchez, ha dicho que el Ejecutivo va a trabajar todo lo posible para conseguir que la final del campeonato mundial de fútbol de 2030 se celebre en España y ha aseverado que "ya va siendo hora de que España gane un Mundial en casa".

Como argumento, Sánchez ha recordado que la selección ya se proclamó campeona del mundo en Sudáfrica y que este mismo año lo hizo en Estados Unidos, por lo que, en su opinión, ya le corresponde hacerse con el título en España, país que comparte en 2030 la organización de esta competición con Portugal y Marruecos.