Podemos acusa a Sánchez de "inacción calculada" y alargar la crisis migratoria

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que no existe "ninguna información" por parte de las Fuerzas de Seguridad, el CNI o incluso otros servicios de inteligencia que apunte a la "participación de una u otra forma" por las autoridades de Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta.

El jefe del Ejecutivo, en un entrevista en la cadena SER, ha remarcado que de estos datos de inteligencia no se desprende "ninguna duda" sobre la participación de Marruecos en la entrada de migrantes por la frontera de Ceuta del pasado 30 de julio que ha ocasionado una grave crisis en la ciudad autónoma. Las reacciones a la entrevista no se han hecho esperar.

Sumar acusa a Sánchez de falta de empatía con Ceuta

La líder del partido Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de falta de empatía con Ceuta y de ausencia de críticas a Marruecos, y ha insistido en trasladar a la Península a parte de las personas migrantes que siguen en la ciudad autónoma.

"Creo que han faltado muchas cosas. Han faltado críticas a Marruecos por lo sucedido. Ha faltado empatía con la población ceutí y las personas migrantes, pero sobre todo han faltado vías de resolución. Hay que organizar el traslado de Ceuta a la península de menores, personas migrantes y refugiadas, y que sea desde la península donde continúen los procedimientos legales", ha señalado Barbero en declaraciones remitidas a los medios.

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Podemos acusa a Sánchez de "inacción calculada" y alargar la crisis migratoria en Ceuta que podría resolver en 24 horas

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mostrar una actitud lamentable y de aplicar una "inacción absolutamente calculada" para demorar la crisis migratoria en Ceuta, al sostener que podía haberla solventado en "24 horas".

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De hecho, ha planteado como hipótesis que el Gobierno no ha querido dar una solución y que con su falta de solución a este emergencia parece que busca "castigar" a los migrantes, dejando a 5.000 personas vivan por ahora "hacinadas en una playa" y "abandonadas a su suerte", en vez de darles una asistencia mínimamente humanitaria que sí están brindado ONGs y los propios vecinos de Ceuta.

En rueda de prensa este lunes en la sede central del partido, ha acusado al Ejecutivo de estar "arrodillado" ante Marruecos, al que achaca provocar la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma, y ha demandado la ruptura de relaciones con el país magrebí mientras utilice vidas humanas como "arma arrojadiza" para "aplicar presión política" hostil hacia España.