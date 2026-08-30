La entrevista de Carlos Franganillo al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas

Carlos Franganillo ha entrevistado en exclusiva al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas

Carlos Franganillo, al mando de un informativo especial desde Ceuta el próximo lunes 31 de agosto: "Es una crisis nacional"

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CeutaCarlos Franganillo ha entrevistado en exclusiva en Informativos Telecinco al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que ha analizado la situación que atraviesa la ciudad tras la llegada masiva de migrantes y ha reclamado una mayor presencia del Estado.

La situación de Ceuta será también protagonista mañana lunes en Informativos Telecinco. Carlos Franganillo estará al frente de un especial informativo desde Ceuta, donde se analizará sobre el terreno la situación.

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“La gente está indignada"

El presidente ceutí considera que la ciudad se encuentra en una situación de “altísimo riesgo” y advierte de las consecuencias que la tensión puede tener sobre la seguridad, la sanidad, los servicios públicos y la convivencia.

Franganillo ha preguntado al presidente cuál es su diagnóstico de la situación. La respuesta ha sido contundente: “La gente está indignada porque no comprende el abandono del Gobierno de la Nación”. Asegura que existe una “tremenda preocupación” y también “angustia” entre la población. “No queremos perder nuestra tierra”, ha afirmado.

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Su principal temor ahora es que la ciudad tarde en recuperar la normalidad. Una normalidad que, según ha defendido, se sustenta en la convivencia entre culturas y religiones. Preguntado por si esa convivencia podría verse amenazada por la tensión social, se ha mostrado convencido de que no, aunque ha advertido de los riesgos. “Si los pones a estrés, hay una alta tensión social y esa alta tensión social puede manifestarse y derivar en riesgos que no contemplamos, que no hemos contemplado nunca, pero que pueden llegar a pasar”, ha explicado.

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El papel de Marruecos

Uno de los asuntos abordados durante la entrevista ha sido el papel de Marruecos. Ante la pregunta de si el país vecino intervino en la crisis, el presidente de Ceuta ha asegurado que considera “imposible” que no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo. “Uno no recluta a 80.000 personas o 100.000 y no se entera. Esto es imposible”, ha señalado.

En su opinión, Marruecos sale beneficiado de la situación dentro de lo que ha definido como una política de “acoso y derribo” de Ceuta y Melilla. También ha cuestionado la respuesta del Gobierno de España, al que acusa de no haber respondido adecuadamente ante “la mayor crisis de seguridad nacional que hemos tenido en muchos años”.

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Franganillo le ha planteado entonces si considera que existe un plan calculado para hacer de Ceuta un lugar invivible. La respuesta ha sido contundente: “Tiene toda la pinta”.

El presidente reclama que la frontera esté bajo control español y europeo y defiende que las relaciones con Marruecos deben basarse “en la reciprocidad y el respeto”. “No es respeto vulnerar las fronteras”, ha afirmado. También considera necesario reforzar la presencia del Estado en Ceuta y definir el anclaje de Ceuta y Melilla en la Unión Europea.

“Llamé a todo el mundo pidiendo alarma, pidiendo socorro”

Durante la entrevista, el presidente ha relatado también cómo vivió las semanas previas a la crisis. Asegura que los datos ya mostraban un incremento extraordinario de las llegadas. Como ejemplo, ha explicado que la ciudad pasó “en una semana” de tener 180 menores migrantes acogidos a 800, mientras en ese mismo periodo habían entrado 1.500 personas.

“Le puedo garantizar que llamé a todo el mundo pidiendo alarma, pidiendo socorro”, ha asegurado. Sin embargo, afirma que recibió como respuesta que Marruecos estaba colaborando y que lo que estaba ocurriendo era “lo de todos los veranos”.

Preguntado por si esa fue literalmente la respuesta que recibió, el presidente ha contestado: “Así, como lo digo”.

A su juicio, se ha perdido un mes que ha generado “enormes retrasos” para la población de Ceuta. Por eso considera que ahora debe comenzar una nueva fase, con todas las capacidades del Estado destinadas a acelerar los procesos de devolución. “A día de hoy todavía no sabemos el número de personas que hay en Ceuta ni quiénes hay en Ceuta”, ha denunciado.

“Necesitamos la solidaridad del resto de España y de Europa”

Pese a la gravedad de la situación, el presidente se ha mostrado convencido de que Ceuta será capaz de superar la crisis. Preguntado por cómo cree que quedará la ciudad, ha defendido que puede salir reforzada.

“Yo creo que nos va a dejar reforzada, porque un pueblo que es capaz de resistir lo que está resistiendo es un pueblo que tiene mucha calidad. Es un pueblo que es capaz de remontar el vuelo”, ha asegurado.

Eso sí, ha insistido en que Ceuta no puede afrontar la situación sola: “Evidentemente solo no lo podemos hacer, necesitamos la solidaridad del resto de España y del resto de Europa”.