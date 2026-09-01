Tres horas de encuentro entre Felipe VI y Pedro Sánchez tras el globo sonda de su visita a Ceuta

Pedro Sánchez pone en el centro del debate sobre la crisis en Ceuta al rey Felipe VI

Pedro Sánchez se reúne con el rey tras considerar que hay "razones suficientes" para que Felipe VI visite Ceuta y Melilla

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Fue la primera comparecencia de Pedro Sánchez tras las vacaciones y soltó un globo sonda que lleva planeando todo el verano. La visita del rey a Ceuta. Sánchez supo elegir muy bien sus palabras, un "por fin", "un después de veinte años", que podemos interpretar como un error porque Felipe VI lleva doce o como una referencia genérica a la Jefatura del Estado. El caso es que el presidente ha colocado a Casa Real en una posición comprometida y en el centro de una crisis política y un enfrentamiento directo con el PP.

En los últimos cien años, solo dos monarcas han visitado la Ciudad Autónoma. El último fue el rey Juan Carlos en 2007. Estuvo cinco horas y el enfado del rey de Marruecos fue monumental. Felipe VI irá, se lo dijo al presidente Vivas en este encuentro en Mallorca tras el asalto masivo, pero ¿quién elegirá el momento? y, sobre todo, cómo. Hay razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla, pero la ministra portavoz, Elma Saiz, ha negado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya reprochado al rey no haber acudido antes a Ceuta, ha asegurado que las relaciones del Ejecutivo con la Zarzuela "son buenas" y también ha desmentido que le haya vetado para viajar a la ciudad autónoma.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha invocado como prueba de las buenas relaciones con la Zarzuela los habituales despachos entre el monarca y el presidente del Gobierno, como el que tuvo lugar ayer y cuyo contenido no ha revelado al argumentar que desconoce lo que ambos hablaron.

Ha explicado la ministra que en su entrevista radiofónica del lunes lo que hizo Sánchez fue constatar la "realidad" de que hace 20 años que un jefe de Estado no viaja a la ciudad autónoma, sin hacerle "ningún reproche", limitándose a recordar que fue en 2007 cuando estuvo allí el entonces rey Juan Carlos y que desde entonces no ha habido más y que en este tiempo también ha gobernado el PP.

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Eso sí, Saiz ha remarcado que "lo importante" es que ese viaje a Ceuta se va a celebrar, ha negado tajantemente que el Gobierno lo haya vetado y ha insistido que ya considera que "ha llegado el momento de que se produzca", aunque sin aventurar cuándo sucederá concretamente.

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Se trata, ha manifestado, de una visita "que todavía no está organizada" y cuyos detalles, como la fecha, se darán a conocer "como siempre cuando se conozcan todos y cada uno de esos detalles".

La portavoz ha enmarcado la reunión de tres horas de ayer entre el presidente y el rey en los habituales despachos que ambos mantienen periódicamente "con total normalidad" y ha recalcado que estaba prevista antes del verano.

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La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha afirmado este martes que una posible visita del rey Felipe VI a Melilla sería “algo positivo” para la ciudad autónoma. “Creo que todo el mundo lo acogería bien y, bueno, pues ya veremos cuándo se produce”, ha manifestado a los periodistas Sabrina Moh, quien ha evitado pronunciarse sobre las críticas del presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), tras las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre una posible visita del rey a ambas ciudades. “Al final, con cada tema que sale, da igual que sea positivo, es todo una lucha continua, una brecha, un tema de conflicto y, por lo tanto, evidentemente es algo que va en su línea”, ha lamentado.

A través de la red social X, Imbroda ha expresado su "respeto y lealtad" al rey y ha considerado que las declaraciones del líder socialista evidencian su "pleitesía" con Marruecos.

El presidente del Gobierno aseguró este lunes en una entrevista radiofónica que el rey Felipe VI visitará las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla porque hay "argumentos" y "se dan las condiciones" para ello, si bien no confirmó fecha a la espera de concretar con la Zarzuela.

Durante la entrevista, Sánchez puso énfasis en que él ha sido el primer presidente en ejercicio que ha acudido a Ceuta y Melilla en los ochos años que lleva gobernando, mientras que el jefe del Estado, proclamado en 2014, no lo ha hecho todavía, ni con gobiernos del PP ni con los suyos.

El PP ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar "acomplejado" con el rey Felipe VI y de usarlo para tratar de desviar la atención y no dar explicaciones sobre la gestión del Ejecutivo en la crisis que vive Ceuta tras la llegada masiva de migrantes de finales de julio.

"Pedro Sánchez va a utilizar lo que sea y a quien sea con tal de no asumir ninguna responsabilidad (...). Y si tiene que utilizar al rey y a la institución de la Jefatura del Estado lo hace, porque no tiene ningún límite", ha dicho este martes en una rueda de prensa en el Congreso la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz.

Al respecto, ha añadido que Sánchez "está todo el día soltando ardillitas y le da igual utilizar el rey como una ardilla más" para desviar la atención, y le ha pedido que deje de "manosear" su figura.

De esta forma se ha referido a la entrevista radiofónica del lunes, en la que Sánchez dijo que hay "argumentos y razones suficientes" para que el jefe del Estado visite "por fin" Ceuta y Melilla y confirmó que esta visita tendrá lugar, sin dar más detalles.

Unas palabras "desafortunadas" para la portavoz del PP, que considera que Sánchez está "escocido" por la visita del rey a Paiporta (Valencia) tras la dana y "acomplejado" también por la "admiración" que el jefe de Estado "causa en el mundo y ante sus propios compatriotas". "El rey evidencia todo lo que Sánchez no es y no va a ser jamás", ha añadido.

Además, ha dicho que "si el rey no ha estado en Ceuta, es porque el Gobierno no se lo ha permitido, porque el rey no decide como jefe de Estado dónde va" y, por tanto, las declaraciones de Sánchez fueron para Muñoz "un acto de cobardía, propio de sus complejos".

Preguntada sobre si considera conveniente la visita del rey a Ceuta, ha respondido que los ceutíes "agradecerían" que estuviera con ellos en estos momentos. Y fuentes del PP recalcan que su presencia no molesta nunca en territorio español.

Sobre las concentraciones en apoyo a Ceuta convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha dicho que es "lamentable que el PSOE no quiera apoyar a los ceutíes", al haber instado el partido a sus cargos territoriales a no asistir.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha asegurado que el "lapsus" que algunos atribuyeron a Pedro Sánchez cuando dijo que el rey lleva veinte años gobernando (reina desde 2014) y no ha visitado Ceuta se relaciona con unas palabras "perfectamente medidas" para "desviar el foco" de su responsabilidad en la crisis.

La portavoz parlamentaria, en una rueda de prensa en la Cámara Baja este martes, ha arremetido contra Sánchez por sacar a colación que él en sus ocho años de mandato ha sido el primer presidente en ejercicio que ha acudido a Ceuta y Melilla mientras que el jefe del Estado no lo ha hecho todavía y por asegurar que se daban las condiciones para este viaje.

"Ese es el marco mental en el que Sánchez quiere que nos movamos, pero nosotros no nos vamos a desviar ni un minuto" de lo que ocurre en Ceuta, ha subrayado Millán al denunciar el "abandono intencionado" en el que se encuentra la ciudad, un mes después de la entrada masiva de migrantes.

Se trata de un escenario "bélico" -ha recalcado- porque los ceutíes no pueden salir a la calle, hay violaciones y agresiones, y los militares sufren "constantes emboscadas", según ha señalado. De acuerdo con la portavoz de Vox, Sánchez va a hacer todo lo posible para "estirar" esta situación, advirtiendo de que es capaz de hacer "todo lo legal y lo ilegal", incluso no convocar elecciones.

Ha insistido en que el Gobierno no está moviendo "un solo dedo" para acabar con esta crisis y quiere provocar un estallido social "para justificar sus claudicaciones ante Marruecos", apuntando, entre otras opciones, la posibilidad de ceder Ceuta y Melilla.

Por eso, ha recordado que Vox promueve activar el artículo 102 de la Constitución para juzgar a Sánchez por traición: "Es lo menos que podemos hacer ante un presidente que para colmo dijo ayer que la culpa era prácticamente de todo el mundo salvo de Marruecos y que él tenía derecho a descansar".

El Gobierno de Ceuta también se ha referido este martes a las declaraciones del presidente del Gobierno sobre la posibilidad de la visita del rey Felipe VI a Ceuta y ha advertido de que "el primero" que debe "respetar" al jefe del Estado es el propio Pedro Sánchez.

El portavoz del Ejecutivo ceutí, Alejandro Ramírez (PP), ha resaltado que el rey ha demostrado "estar en permanente contacto y apoyando a la ciudad" desde que se produjo la crisis el pasado 30 de julio y ha recordado la visita del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al Palacio de Marivent.

Ha recalcado que el monarca ha expresado "su deseo" de visitar la ciudad "pero la Casa Real tiene en cuenta las recomendaciones del Gobierno para venir", y ha apostillado: "sé que los ministros han dicho que cuando las condiciones sean las que consideren oportunas" para la visita.

El portavoz ha incidido en que Ceuta recibirá a Felipe VI "con los brazos abiertos" y ha criticado a Pedro Sánchez "porque hay que respetar la figura del rey y el primero que debe dar ejemplo es el presidente del Gobierno y no ha sido así".