Los ministros del Gobierno de España han aprobado una serie de medidas para apoyar y dinamizar la economía de Ceuta

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CeutaEl Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a una serie de medidas para apoyar y dinamizar la economía de Ceuta que supondrán movilizar 309 millones de euros en lo que queda de año.

Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el objetivo es "dar confianza y tranquilidad" a la ciudad.

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Las medidas y ayudas

Entre las medidas, pensadas para revitalizar la economía local tras la entrada masiva de inmigrantes los pasados 30 y 31 de julio, hay ayudas directas, bonificaciones a la contratación o ERTE para las empresas que lo necesiten.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha explicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo que el importe total se desglosa en diversas partidas, siendo la más cuantiosa la de acogida de menores y atención humanitaria, dotada con 108 millones de euros.

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Además, la seguridad recibirá un refuerzo de 90 millones de euros y se dedicarán 80 millones de euros a ayudas directas y otros tipos de apoyo a empresas y trabajadores. Por último, los servicios esenciales, como sanidad, educación, Justicia o distribución de agua, recibirán 21 millones de euros.

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Las ayudas directas a empresarios

En cuanto a las medidas para apoyar el tejido empresarial, el ministro de Economía ha detallado que el paquete de 80 millones incluye un fondo de ayudas directas de 36,6 millones de euros, gestionado por la Agencia Tributaria, para llegar a los 2.500 autónomos y las 1.500 empresas de Ceuta.

Así, los autónomos recibirán 5.000 euros y las empresas podrán recibir ayudas de entre 1.000 y 150.000 euros en función de su facturación. Estas ayudas podrán solicitarse a partir del 14 de septiembre a través de la página web de la Agencia Tributaria y el Gobierno espera que los pagos comiencen a principios de octubre.

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A estos 36,6 millones se sumarán otros 14 millones de euros para el pequeño comercio y el sector turístico, que se canalizarán a través de la Cámara de Comercio. El objetivo es revitalizar estos dos sectores, "gravemente afectados" por la crisis. Entre las medidas previstas se incluyen bonos al consumo y descuentos para reducir el coste del transporte a los no residentes y fomentar la llegada de viajeros a la ciudad.

Cuerpo ha señalado que se trata de dos medidas complementarias dirigidas a cubrir las pérdidas de autónomos y empresarios. Asimismo, se destinarán dos millones de euros a actuaciones de dinamización del comercio y el turismo a través de programas del Icex y Turespaña.

En materia laboral, el Gobierno plantea una exención del 100% de las ayudas directas para empresas que hayan visto interrumpida su actividad y tengan que recurrir a un ERTE, además de prestaciones extraordinarias por cese de actividad y la posibilidad de aplazar los pagos a la Seguridad Social a un interés del 0,5%.

Medidas de carácter permanente

El decreto incluye también medidas de carácter permanente, entre ellas el aumento del 50% al 60% de las bonificaciones en el Impuesto sobre Sociedades para las entidades residentes y la mejora de las posibilidades de deducción de determinados gastos para los autónomos, como los de "difícil justificación". Estas medidas supondrán 12 millones de euros en 2026 en Ceuta.

Además, las bonificaciones en la cuota empresarial a la Seguridad Social pasarán del 50% al 75% de forma permanente y se ampliarán los sectores beneficiados hasta alcanzar al conjunto de la economía, con la excepción del sector público. Esta medida tendrá un coste de unos 36,6 millones de euros anuales.

Estas dos medidas estructurales se extenderán también a Melilla --con unos importes prácticamente idénticos--, lo que supondrá un apoyo presupuestario adicional de unos 100 millones de euros anuales para los empresarios de Ceuta y Melilla.

Más de 507 millones para Ceuta y Melilla en cinco años

Por otro lado, el Real Decreto-ley contempla medidas de apoyo al puerto de Ceuta por valor de 4,25 millones de euros al año durante cinco años, entre 2027 y 2031. En conjunto, Cuerpo ha cifrado en unos 507,5 millones de euros el apoyo previsto para Ceuta y Melilla durante ese periodo.

Cuerpo ha defendido que el paquete permitirá hacer frente tanto a la crisis actual como a los retos estructurales de Ceuta y ha asegurado que el Gobierno no va a "escatimar esfuerzos" para que la vuelta a la normalidad en la ciudad sea "lo antes posible".