Fue en la tarde del martes 25 de agosto cuando los hijos hallaban a sus padres sin vida dentro del jacuzzi de la casa que habían alquilado en Cullera

Giro en la investigación de la pareja fallecida en un jacuzzi en Cullera: la autopsia señala un fallo cardiaco provocado por el pánico y la extenuación

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CulleraContinúa la investigación por la muerte de Thomasina Tobin, de 51 años, y su marido Patrick Joseph Tobin, de 48, el matrimonio que falleció durante sus vacaciones en Cullera. La principal hipótesis del Equipo de Policía Judicial de Almussafes se centra ahora en el sistema que aspira y hace circular el agua en los spas y jacuzzis, según informa 'Levante-EMV'. Las autoridades han descartado que se tratase de una muerte violenta como se pensaba al principio por las heridas que presentaba una de las víctimas.

Fueron sus propios hijos, de 14 y 15 años, los que encontraron los cuerpos sin vida del matrimonio. Según se ha podido conocer, los dos adolescentes tardaron 12 horas en encontrar los cadáveres de sus padres. Fue en la tarde del martes 25 de agosto cuando los hijos hallaban a sus padres sin vida dentro del jacuzzi de la casa que habían alquilado en el municipio valenciano de Cullera. Nada más encontrarlos, los menores avisaron a uno de los vecinos que fue el encargado de llamar a Emergencias alertando de la situación.

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La principal hipótesis de la muerte del matrimonio

Ahora, los agentes e investigadores tratan de conocer qué pudo haber ocurrido para que el matrimonio falleciese dentro del jacuzzi. La autopsia preliminar señala hacia un colapso cardiopulmonar agudo derivado del pánico y la extenuación por el atrapamiento por succión. La principal hipótesis apunta a que un posible fallo técnico habría desencadenado una situación en la que uno de los miembros de la pareja habría intentado auxiliar al otro.

Pero habrá que esperar los resultados de los análisis toxicológicos que se les ha practicado y a las conclusiones de la investigación de la Guardia Civil para determinar las causas de sus fallecimientos.

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El hallazgo de los cadáveres

Al parecer, la familia había disfrutado de una barbacoa familiar y los padres decidieron relajarse en el spa alrededor de las 15:00 horas de la tarde, tal y como indica 'El Debate'.

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Cuatro horas después, el hijo menor bajó a buscarlos y los encontró tendidos en el suelo. Creyendo que simplemente dormían la siesta, decidió no despertarlos ni alertar a su hermana. Los hermanos cenaron solos y se acostaron sin ser conscientes de la tragedia. A las 05:00 horas de la madrugada, el niño volvió a la planta baja al ver que la cama del matrimonio estaba intacta. Los cuerpos seguían en la misma posición y los hermanos, desorientados, salieron a deambular por las calles de Cullera hasta que un vecino logró comprender lo que ocurría y avisó a Emergencias.

Tres familiares de los pequeños han volado desde Reino Unido para estar con ellos. Los niños, que cuentan con atención psicológica, se encuentran en un hotel a la espera de poder repatriar los cuerpos de sus padres.

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El cuerpo de Patrick tenía profundas heridas sangrantes

El cadáver de Patrick presentaba profundas heridas sangrantes compatibles con la forma de las boquillas del fondo de la bañera. Thomasina, por su parte, exhibía cortes y arañazos, evidencias físicas de una lucha por arrancar a su marido del plástico del jacuzzi, cayendo y golpeándose en el intento.

Ambos lograron zafarse del anclaje de agua pero el sobreesfuerzo extremo provocó un fallo masivo en sus organismos. Ambos se desplomaron sin vida en el escalón de salida de la bañera.

La fuerza de tracción de un jacuzzi puede ser equivalente a 200 kilos

El atrapamiento por succión se produce cuando una persona queda pegada o atrapada contra una salida de aspiración del sistema de circulación del agua. El jacuzzi dispone de unas aberturas por las que el agua es absorbida por una bomba. Esa agua pasa por el sistema y vuelve posteriormente al spa a través de los chorros.

Se trata de un sistema seguro si se usa correctamente pero el problema puede aparecer cuando una persona tapa completamente una de esas salidas.