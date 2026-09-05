Entre otras medidas, los profesionales contarán con un equipo de apoyo terapéutico que les permitirá "gestionar" las diferentes situaciones que puedan perjudicar su salud mental.

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El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha asegurado que el Gobierno ha decidido adoptar una serie de medidas para evitar el "estrés" que padecen los profesionales sanitarios desde la entrada masiva de migrantes el pasado 30 y 31 de julio.

En un comunicado, el SAE ha señalado que el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, se ha reunido esta semana con los representantes de los profesionales ceutíes presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad, entre los que se encuentra este sindicato.

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Entre otras medidas, los profesionales contarán con un equipo de apoyo terapéutico que les permitirá "gestionar" las diferentes situaciones que puedan perjudicar su salud mental.

Se llevará a cabo la contratación de traductores

Asimismo, se llevará a cabo la contratación de traductores, "una labor que estaban asumiendo algunos trabajadores del servicio de Urgencias del Hospital y que, desde luego, deben desempeñar profesionales correctamente remunerados", según han afirmado María Dolores Domínguez y Rosa de la Borbolla, responsables autonómicas de SAE Ceuta.

El secretario de Estado también ha trasladado al SAE su "firme compromiso" para continuar reforzando los efectivos y realizar una valoración de las contrataciones de promoción interna temporal, de manera que se puedan ampliar sin que la bolsa de trabajo se vea afectada.

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Desde el SAE han agradecido estas medidas y han confiado en que se materialicen "con la mayor prontitud" al entender que es "fundamental" aliviar la carga de trabajo de los profesionales, ajustar las ratios "a la realidad asistencial" y mejorar la calidad de los servicios sanitarios.