Noelia Camacho José Rocamora 04 SEP 2026 - 21:21h.

La ONG ha acogido a una treintena de jóvenes que cruzaron la frontera y ahora trabajan de voluntarios repartiendo comida

La historia de un joven inmigrante atrapado en Ceuta: su familia cree que está más cerca de ser futbolista, pero malvive en la playa del Trampolín

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Ceuta continúa al límite tras la entrada masiva de inmigrantes el pasado 30 de julio. La ciudad continúa desbordada y el trabajo de las ONG y asociaciones es fundamental. Informativos Telecinco visita una cocina en la que se preparan a diario comida para 3.000 migrantes.

"Los fogones no se apagan en la ONG Luna Blanca durante todo el día", cuenta Halima Ahmed, una ceutí al frente de esta ONG. "Podemos estar en contra, podemos estar hartos, no es que podamos, esto lo estamos todos, pero en ningún momento podemos perder la humanidad", explica.

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Defensora de la ayuda humanitaria, su organización ha acogido a una treintena de jóvenes que cruzaron la frontera. "Ellos están tan agradecidos que de alguna manera pues quieren también agradecer y lo hacen de voluntarios", añade.

El "hartazgo general" de una ciudad

Colaboran en la entrega de alimentos. Calmar el hambre es una estrategia de control. "Están totalmente vulnerables. La supervivencia te va a obligar a delinquir", advierte. Yo hoy hablaba con el juez de guardia. Ha atendido 17 detenidos hoy, eso en Ceuta es inédito", cuenta Susana Román, procuradora.

"Y cuando empezamos a ver las imágenes en los móviles decías '¿cómo va a ser eso a la frontera? Entramos todos en un estado como de un miedo paralizante", recuerda. Todavía hay personas, como yo, por ejemplo, que todavía tenemos miedo", señala Pilar Puya, monitora de natación en la ciudad.

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"Se escucha gente que dice que se quiere ir. Yo es que tengo toda mi vida aquí. Yo no me tengo que ir de mi tierra", denuncia. "Si no es por la vocación del campo de la medicina, yo creo que ya hubieran tirado la toalla", opina Enrique Roviralta, presidente del Colegio de Médicos de Ceuta.

"A esta situación de absoluta emergencia sanitaria y tenía que haber estado ya un hospital de campaña desplegado para hacer una atención en circuitos realmente diferenciados". denuncia. Son distintos perfiles de ceutíes que comparten el hartazgo general de Ceuta.