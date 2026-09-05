La presidenta madrileña ha querido dedicarle unas emotivas palabras de bienvenida a María José Martínez de la Fuente

Isabel Díaz Ayuso visitó el ático de Chamberí después de que la Comunidad lo comprara

Compartir







La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonizado un emotivo momento durante el acto de inicio político junto al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, en Getafe, en el que ha dado la bienvenida a María José Martínez de la Fuente, diputada de la Asamblea de Madrid.

Nada más empezar su discurso, la presidenta madrileña ha querido dedicarle unas emotivas palabras de bienvenida: "María José, qué guapa estás, cómo nos alegramos de tenerte con nosotros", ha comenzado alabando, entre los aplausos de los asistentes. "Alcaldesa de Aranjuez, magnífica diputada de la Asamblea, una mujer aguerrida y valiente, fuerte y que vuelve con más fuerza que nunca entre nosotros", ha continuado. "Te queremos mucho", ha concluido, ante la emoción de la diputada.

Ayuso exige responsabilidades en Ceuta por la entrada de migrantes "coordinada" por Marruecos y "el jeta de La Mareta"

Durante el mismo acto, Ayuso ha exigido este sábado responsabilidades en Ceuta tras la entrada de miles de migrantes a finales de pasado mes de julio, que estuvo "coordinada", en su opición, por los servicios secretos marroquíes y el "jeta de La Mareta", en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la residencia oficial de descanso en Lanzarote.

PUEDE INTERESARTE Miguel Ángel García Martín Consejero de Presidencia de Ayuso explicará en la Asamblea la compra del ático por Planifica Madrid

La política ha criticado que el presidente del Gobierno estuviera de vacaciones mientras que más informes demostraban que esta llegada masiva de personas "se veía venir y se sabía".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"¿Pero qué prefirió hacer el Gobierno? Pues despreciar a los ceutíes, a los que ahora llaman racistas. ¡Ojo! Racistas los ceutíes, cuando es un ejemplo de convivencia, de culturas como en pocos lugares de España. Eso se sabe cuando se está en Ceuta y se está en Melilla", ha enfatizado.

Así, ha criticado que, mientras tanto, el Gobierno tenga "la cara dura de insultarlos" y decir que son "racistas y de extrema derecha". "Es siempre igual, como ocurrió en la dana, buscando fascistas por todos los lados, cuando siempre los responsables son los mismos. Y encima se someten a una dictadura. Ver para creer", ha señalado.