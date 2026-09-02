Isabel Díaz Ayuso visitó el ático de Chamberí después de que la Comunidad lo comprara

La presidenta madrileña visitó el inmueble tras su compra y ahora la Comunidad se subasta por 6,7 millones sin visitas

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El ático de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, en el centro de la polémica política por las acusaciones de la oposición de que se compró como una posible vivienda para Isabel Díaz Ayuso, vuelve a estar en el foco por las condiciones de su venta. El inmueble, de 480 metros cuadrados, salió a subasta el pasado 7 de agosto por 6,7 millones de euros, 400.000 euros más que el precio de salida inicialmente fijado, y los posibles compradores no pueden visitar la vivienda antes de presentar su oferta.

La subasta establece que quien se haga con el inmueble deberá adquirirlo en el estado en el que se encuentre, sin posibilidad de inspeccionarlo previamente. El plazo para presentar ofertas termina el próximo lunes 7 de septiembre. Además, ha trascendido que Ayuso sí visitó el ático después de que la empresa pública Planifica Madrid formalizara su compra, en abril, aunque desde el Gobierno regional aseguran que aquella visita no implicaba una decisión sobre su posible traslado.

La visita de Ayuso al ático tras su compra

Fuentes del Ejecutivo madrileño han confirmado que la presidenta regional acudió al inmueble una vez que la Comunidad ya lo había adquirido. Según estas mismas fuentes, se trató de "una posibilidad" ante las obras previstas en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia, y la decisión sobre un eventual traslado se dejó para finales de octubre. "Fue a visitar una posibilidad. No una decisión", precisan.

La visita se conoce después de que el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, defendiera esta misma mañana que, cuando una administración compra un inmueble, es lógico que se visite. "Obvio que se visita", ha señalado. Hasta ahora, Ayuso había asegurado públicamente que no conocía los movimientos de compra y venta de Planifica Madrid porque no eran competencia suya y que tampoco sabía cómo se había realizado esta adquisición.

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Un ático en el centro de la polémica

La vivienda fue adquirida por la empresa pública Planifica Madrid en abril y posteriormente el Gobierno regional anunció que sería puesta a la venta mediante subasta. La oposición madrileña ha cuestionado desde el principio la operación y ha sostenido que el inmueble podía estar destinado a convertirse en la vivienda de la presidenta madrileña, algo que el Ejecutivo de Ayuso ha negado.

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En agosto, la propia Ayuso defendió que Planifica Madrid realiza operaciones de compra y venta de inmuebles a lo largo del año y que ella no conoce esos movimientos porque no es su competencia. "Yo ni cuento ni comunico todo lo que compra o vende Planifica Madrid, y mucho menos en este caso porque no es mía ni es para mí", afirmó entonces.

Una terraza de 99 metros cuadrados

Las condiciones de la nueva subasta también han puesto el foco en las características del inmueble. El anuncio cifra en 99 metros cuadrados la superficie de la terraza, frente a los 199 metros cuadrados que figuraban anteriormente. Esta modificación se habría producido antes de que la Comunidad comprara el ático, según la información que ha trascendido.

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El Gobierno madrileño sostiene que desde la adquisición, en abril, no se ha realizado ninguna obra en la vivienda. Ahora, quien quiera hacerse con el ático deberá hacerlo sin poder visitarlo previamente y aceptando las condiciones en las que se encuentre, con una puja que parte de los 6,7 millones de euros.