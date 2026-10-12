El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso del Gobierno que reclamaba levantar la suspensión cautelar de la 'ley de nietos'

El Tribunal Supremo mantiene la suspensión del voto de los nacionalizados por la ley de nietos

Compartir







El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso del Gobierno que reclamaba levantar la suspensión cautelar de la 'ley de nietos' y ha señalado que no podrán votar los nacionalizados por esa vía en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, salvo aquellos que puedan acreditar que sus antepasados sufrieron exilio.

El Gobierno estudiará si se puede recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión del Tribunal Supremo de rechazar su recurso para que se levantara la suspensión cautelar de la llamada 'ley de nietos' de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

PUEDE INTERESARTE El PP de Díaz Ayuso y Vox agitan el fantasma de la manipulación del voto por correo o el CERA al amparo de la Ley de Nietos

El PP habla de límite a la irresponsabilidad del Gobierno

El Partido Popular ha celebrado el rechazo del Tribunal Supremo (TS) al recurso del Gobierno que reclamaba levantar la suspensión cautelar de la 'ley de nietos'. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que la decisión del Supremo pone "límite a la irresponsabilidad del Gobierno".

Así lo ha afirmado Feijóo en una publicación en X en la que ha añadido que el TS "ha antepuesto el bien común" a las "prisas y chapuzas" del Gobierno de Pedro Sánchez. "En unas elecciones no puede haber dudas sobre el censo. Ninguna", ha incidido el líder de los 'populares', al tiempo que ha añadido que "lo primero en democracia es cumplir las reglas".

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha expresado que "cada vez que Sánchez ha intentado torcer el brazo a la democracia, el Estado de derecho se ha impuesto". "España es mucho más que este Gobierno tramposo. El 29N tendrá el presidente del Gobierno que merece", ha añadido Tellado en una publicación también en la red social X.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los que puedan acreditar que sufrieron exilio sí podrán votar

El Supremo ha señalado que no podrán votar los nacionalizados por esa vía en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, salvo aquellos que puedan acreditar que sus antepasados sufrieron exilio y ha reiterado que "el interés general de preservar la pureza del proceso electoral debe prevalecer sobre el derecho de sufragio".

Así lo ha acordado este lunes la Sala de lo Contencioso-Administrativo en dos autos, recogidos por Europa Press y que desestiman las alegaciones de la Abogacía del Estado contra la medida cautelar adoptada por el Supremo el pasado 10 de septiembre.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Vox celebra que el 29N no haya fraude en el censo

Vox ha celebrado que el Tribunal Supremo le haya dado la razón acerca de la suspensión del voto de los nacionalizados con la 'ley de nietos' y se ha congratulado de que las elecciones generales del 29 de noviembre se vayan a celebrar "sin fraude" y "sin alteraciones del censo".

De esta forma ha reaccionado el partido de Santiago Abascal tras conocer que el alto tribunal mantiene la suspensión del voto de los nacionalizados por esta ley, tras la petición de Vox y de Iustitia Europa. Para Vox, que ha destacado que se trata de una "gigante victoria judicial" frente al Gobierno de Pedro Sánchez, el alto tribunal ha hecho "justicia".

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha celebrado la decisión y ha señalado que se han estimado las alegaciones de Vox frente a la Abogacía del Estado y el Gobierno porque "no se puede aceptar una alteración del censo electoral".

Además, ha hecho un llamamiento a la participación en las próximas elecciones: "El 29 de noviembre todos a votar y a votar en las urnas solo los españoles, sin fraude y sin alteraciones del censo". En su perfil de la red social X, Buxadé ha reiterado también que "nadie puede invocar su torpeza, su desidia e incumplimiento culpable, en su propio beneficio", y ha reclamado elecciones "limpias", "sin trampas" y un censo electoral "transparente".

El PSOE habla de franquismo

El PSOE ha rechazo este lunes la suspensión del voto de los nacionalizados por la conocida como 'ley de nietos' por parte del Tribunal Supremo, y ha acusado a PP y Vox de volver "a tropezar con la piedra del franquismo" por querer "destruir" el voto de miles de españoles, descendientes de los exiliados por la Guerra Civil y la dictadura, en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

"De nuevo, el PP y Vox se quitan la careta y vuelven a tropezar con la piedra del franquismo. Su único proyecto es el recorte masivo de derechos", ha afirmado el PSOE en su primera reacción tras conocer el rechazo del alto tribunal al recurso de la Abogacía del Estado que solicitaba que se permitiera votar a los nacionalizados por esta ley.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha calificado de "atropello", "despropósito" y "dislate" la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho a voto de los descendientes de exiliados que han sido nacionalizados por la denominada 'ley de nietos' con las elecciones generales fechadas para el próximo 29 de noviembre.