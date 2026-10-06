Desde Vox se insiste en paralizar el voto de los que han recibido la nacionalidad española a través de la Ley de Nietos

Las claves del voto por correo para las elecciones generales del 29N: plazos, fechas y cómo solicitarlo

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Con la convocatoria de elecciones generales para el domingo 29 de noviembre, PP y Vox se han lanzado a poner en duda la limpieza del sistema electoral, especialmente a lo que se refiere al voto por correo o al CERA de los nietos de exiliados en el extranjero.

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"Vayan a votar por tierra, mar y aire"

La primera en levantar dudas ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al pedir a los electores que "todo el mundo lo que tiene que hacer es ir a votar a la urna". Ayuso vuelve así a evocar la posibilidad de irregularidades señalando directamente al presidente del Gobierno: "Yo le pido a la gente que no se confíe y que tenga en cuenta que tenemos al frente del Gobierno al hombre más trilero, más tramposo que hemos tenido en democracia, que no respeta ni las urnas de cartón de su propio partido político".

Desde el PP evitan desautorizar a la presidenta madrileña y aseguran comprender el sentido de sus palabras. Así lo expresó el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, al afirmar que "mucha gente que nos está oyendo ahora dice que Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa. Yo lo que creo es que la presidenta de Madrid está recogiendo ese sentir".

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No obstante, el dirigente popular defendió a continuación las garantías del sistema electoral español. "Nuestro sistema es garantista y lo que pedimos es que los españoles vayan a votar por tierra, mar y aire, con voto presencial y por voto por correo", señaló.

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Más a la derecha, Vox ha vinculado sus sospechas de posible fraude con la aplicación de la Ley de Nietos. Una tesis que reiteró la portavoz del partido en el Congreso, Pepa Millán, al sostener que "existen indicios suficientes para pensar que las nacionalidades concedidas al amparo de la Ley de Nietos no son ajustadas a derecho".

A estas advertencias se ha sumado también el expresidente del Gobierno José María Aznar, que volvió a señalar a Pedro Sánchez al asegurar que "es capaz de que esa alteración del censo electoral le sirva para buscar determinadas ventajas". Una advertencia a la que añadió otro de sus habituales mensajes políticos: "Si la coalición actual de Gobierno pudiese formar otra vez gobierno, es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se termine".

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Frente a estas acusaciones, el presidente del Gobierno responsabilizó al PP de alimentar las dudas sobre un derecho que, recordó, lleva ejerciéndose con normalidad en numerosos procesos electorales. "Es un derecho que se ha venido ejerciendo durante no sé cuántos procesos electorales y cuántos años, ahora se pone en cuestión por parte de aquellos que dicen tener, en fin, todas las garantías y todas las certezas de que van a ganar las elecciones", afirmó Pedro Sánchez, quien insistió además en subrayar la normalidad y la seguridad del voto por correo.