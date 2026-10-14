Ceuta vuelve a su normalidad con cientos de migrantes malviviendo en sus calles.

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Los ceutíes trasladaron a los reyes su sensación de abandono y desesperación por lo que llevan viviendo este mes y medio. Y no solo se acercaron a verles los vecinos, también algunos inmigrantes quisieron saludar a los reyes. Y se mostraron orgullosos de hacerlo. Enseñan los saludos en persona en sus móviles.

Pero más allá de la parte festiva, hoy ya la realidad es otra. Cientos de personas vuelven a malvivir en las calles. En el barrio del Príncipe, la basura vuelve a estar a la vista. Los inmigrantes que estaba escondidos o en los campamentos durante la visita de los reyes han regresado a las calles y conviven con los vecinos que por solidaridad les prestan ayudas, aunque reconozcan que la situación es insostenible y que más pronto que tarde la solución es que todos ellos vuelvan a Marruecos.

La policía, mientras, se prepara para diseñar un plan nada fácil. Hay un reunión de alto nivel para poder entrar en las barriadas para sacarlos. Otra cuestión es cómo levantar el asentamiento del Tarajal porque hay niños, hay mujeres, pero también adultos. El gran problema en Ceuta es que en estos momentos no hay ninguna plaza en los campamentos.

Así que la nueva normalidad en Ceuta es ver colchones en el suelo, cartones apilados o gente que, directamente, duerme al raso. En cada esquina, cada rincón del barrio del Príncipe, encontramos un asentamiento improvisado como el que nos enseña Nizar, de 35 años con el que mantenemos una conversación:

- ¿Dormis aquí?

- Si

- ¿Cuanta gente?

- 8 personas, aquí, allí...

Muchos de los migrantes que siguen en Ceuta después de los desalojos de las playas malviven en los barrios. Los vecinos conviven con ellos como pueden. "Hay muchisimos migrantes. Si todos son migrantes".

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Como Ayoub, de 21 años, que se busca la vida para intentar salir adelante trabajando aunque sea consciente de que es ilegal.

"Yo soy mecánico"

"Y te contratan de mecánico? ¿Es ilegal lo sabes?"

"Sim pero me busco la vida, ya sabes"

Con los vecinos, no hay problemas todo lo contrario, en una muestra más de la solidaridad de un pueblo ceutí solidario aunque sufra día a día. "¿Y que hacemos? No puedes negarle la ayuda a una persona, es un ser humano".

Todos, pese a todo, reconocen que esta situación no puede continuar. "Hay mucha grente todavia la verdad y da mucha pena porque les falta de todo. Ellos saben que van a acabar en Marruecos, tarde o temprano"

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De hecho, son el próximo objetivo del Gobierno, como ha selalado el ministro Ángel Víctor Torres. "Vamos a seguir con las personas que siguen en la calle y que vayan aflorando, las que estén en lugares privados".

El operativo ya está preparado, después de la visita oficial. Tras el espejismo que ha vivido la ciudad. "Yo ya estoy viendo que estas saliendo por todas partes".

Ceuta todavía esta muy lejos de volver a ser lo que era.