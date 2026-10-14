El rey Felipe VI le pregunta a un niño, Mohamed, “¿Qué es lo que más te gusta del colegio?” y él responde “Ella” refiriéndose a una de sus compañeras,

La visita de los reyes a Melilla, en directo: los monarcas se entregan a la multitud que los espera en la calle al grito de 'viva España y vivas al rey'

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La inocencia de los más pequeños se volvió a poner de manifiesto durante la visita de los Reyes a Ceuta en un día histórico. Porque el momento más tierno y viral, en un día de fuertes emociones en la ciudad española, lo protagonizó un pequeño en la visita de los reyes al CEIP Vicente Aleixandre. Allí el rey Felipe VI le pregunta a un niño, Mohamed, “¿Qué es lo que más te gusta del colegio?” y él responde “Ella” refiriéndose a una de sus compañeras, a la que señala con el dedo. Felipe VI le dice a la niña “¿Has visto lo que te ha dicho, no?”, pregunta, a lo cual la pequeña responde con una sonrisa mientras continúa jugando con las pegatinas.

Los Reyes visitaron el colegio público Vicente Aleixandre, donde los vecinos de la barriada Manzanera se habían congregado horas antes para darle la bienvenida al grito de ¡Viva Felipe! ¡Viva Letizia! y ¡Vivan los Reyes!, seguido de comentarios como ¡No nos olvide! Y ¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!

Tras esa calurosa bienvenida, los reyes entraron dentro de sus instalaciones. Felipe VI y Letizia pudieron ver el aula de educación infantil de cuatro y cinco años, compuesta por ocho niños de cuatro, seis musulmanes y dos cristianos --uno de ellos con necesidades especiales--; y once niños de cinco años, todos musulmanes --y uno más con necesidades especiales--. Raquel y Mónica son las tutoras de los alumnos, que también cuentan con el apoyo de la especialista de Pedagogía Terapéutica, Desirée.

El bastón de mando de la ciudad, muy solicitado por los más pequeños

Los niños y niñas estaban realizando manualidades, pintando dibujos y usando pegatinas para decorar sus obras de arte. Felipe VI ha saludado con un "hola, chicos" a los niños, y tanto él como la reina se han sentado en una mesa con ellos, que les han explicado lo que hacían. ¡Estamos pintando la muralla! Explicaba una de las niñas a Letizia, quien estaba sentada con ella. Los Reyes se sumaron a la actividad mostrándose cercanos y cariñosos con los niños y niñas.

Sus Majestades visitaron también el aula de 3º de Educación Primaria, grupo compuesto por 16 alumnos, nueve musulmanes y siete cristianos, y tres alumnas tienen necesidades educativas especiales. Su profesora es Rosa. Sus Majestades se reunieron, además, con las madres y los padres de los alumnos del colegio, así como como docentes y personal del centro educativo.

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La visita finalizó con una foto de familia y los niños, muy emocionados, han chocado la mano a Felipe VI y les han entregado dibujos y notas tanto al monarca como a Letizia. Además, se han interesado por el bastón de mando del alcalde ceutí que Felipe VI porta durante toda la visita.

Un centro de ambiente multicultural

El centro, que busca educar en un ambiente multicultural desde el respeto a las diferentes confesiones, cuenta con 141 alumnos, con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, y 12 de ellos tienen necesidades especiales. El 69% profesa la religión islámica, el 27% la católica y el 4% recibe atención educativa. El Vicente Aleixandre tiene una plantilla de 36 personas, 21 de ellos profesores.

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La vuelta a las clases en Ceuta constituyó uno de los momentos más delicados desde la entrada masiva de inmigrantes, con gran incertidumbre, protestas por la crisis y con denuncias sobre la inseguridad de los menores.