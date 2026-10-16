La reapertura de las diligencias previas de este caso se decretó el pasado 30 de septiembre.

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Una de las personas investigadas por amenazar de muerte a Carlos Mazón tras la dana de octubre de 2024 consultó hasta en 170 ocasiones la agenda oficial del entonces president de la Generalitat y buscó información sobre la residencia del político, así como datos de su mujer.

Así consta en un informe policial al que ha tenido acceso EFE y que ha sido elaborado a partir del volcado del teléfono móvil de A. P., investigado por las numerosas amenazas que había dirigido a Mazón en redes sociales y detenido en marzo de 2025 por presuntos delitos de amenazas y odio.

La causa abierta contra esta persona, a la que denunció Mazón, fue archivada provisionalmente mediante un auto de sobreseimiento dictado el 7 de octubre de 2025, en una resolución acordada a la espera del resultado del volcado y análisis del teléfono móvil intervenido al investigado, que se entregó al Grupo Técnico Operativo veinte días después.

La reapertura de las diligencias previas de este caso se decretó el pasado 30 de septiembre, tras la recepción del informe policial con el análisis forense del dispositivo, disponiendo el juzgado la unión del informe policial a las actuaciones y ordenando dar traslado del contenido a las partes y al Ministerio Fiscal.

Amenazas de muerte a Mazón

El análisis forense del teléfono móvil e información de la tarjeta SIM intervenidos, realizado por la Brigada Provincial de Información de Valencia, revela que, entre otros, el investigado está vinculado a "múltiples cuentas" de Instagram.

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Desde una de ellas, se enviaron comentarios dirigidos al perfil oficial de Carlos Mazón como "Els valencians anem a llevar-te la vida. Estàs mort" o "Estàs mort Mazón. Mala punyalà vas a endur-te", y desde otra se remitieron mensajes amenazantes a la cuenta del PP de la Comunitat Valenciana, con afirmaciones como "Esteu morts, si tinc l'oportunitat de llevar-li la vida a Mazón li la llevaré..." o "Si ve Mazón al meu poble, ja pot vindre escortat, perquè pense traure el seu budellam i tirarlo per terra..." [sic].

Sobre perfiles y amenazas en la red X (antes Twitter), el informe policial señala que el terminal del investigado mantenía vinculadas tres cuentas, en las que se localizaron publicaciones que justificaban la violencia e incitaban a atentar contra la vida del expresident.

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Además, se detectó un chat de Whatsapp de grupo con amigos en el que el investigado avisaba desde su número personal de que Mazón acudiría esa tarde al puerto de Catarroja y, al ser preguntado por los miembros del grupo sobre la finalidad de ir, contestó explícitamente que era para "amenazarle de muerte y hacerle sentir miedo".

Los datos de este informe se conocen después de que, el pasado 24 de septiembre, el expresident Mazón y actual diputado popular en Les Corts pidiera personarse en tres procedimientos judiciales abiertos contra personas que le amenazaron de muerte tras la riada, con el objetivo de impulsar las diligencias, así se sumaría a la Abogacía de la Generalitat para ser parte en las causas.