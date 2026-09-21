Este lunes se celebra la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana de 2024 que dejó 232 muertos

Gabriel Rufián ha cargado duramente contra Carlos Mazón, llegando a asegurar que se merece estar en prisión

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El diputado de ERC Gabriel Rufián ha cargado duramente contra el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón durante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana de 2024 que dejó 232 muertos.

“Yo reconozco que a mí me jode estar aquí porque me parece una pérdida de tiempo. A mí me jode verle a usted la cara un lunes por la mañana, me jode ver a estos que están aquí aplaudiéndole boicoteando la intervención. Porque creo que usted no merece un minuto de atención. Usted solo merece celda”, ha comenzado afirmando el político.

"Me jode verle con tan buena cara, tan moreno, diciéndonos casi que es la víctima 200 y pico de la dana, diciéndonos a nosotros que si estamos a otra cosa, cuando usted estuvo cinco horas en un reservado mientras la gente se moría... Me da la sensación de que casi salimos peor nosotros que usted de aquí”.

Mazón proclama en el Congreso que la Justicia le ha eximido de responsabilidad penal en la dana

El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha proclamado este lunes que "el único poder que puede juzgar su responsabilidad penal ya se ha pronunciado" y le ha exonerado de responsabilidad, por lo que ha evitar confrontar con los diputados.

Al inicio de la que es su segunda comparecencia ante este órgano, Mazón ha resaltado que desde la primera vez que acudió al Congreso, en noviembre de 2025, han pasado muchas cosas, "la más importante", a su juicio, el "auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo" su "responsabilidad". Después ha llegado a decir que ese pronunciamiento ha sido por "sentencia firme", obviado que se trata de un auto.

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El todavía diputado del PP en las Cortes Valencianas ha subrayado que esa decisión la adoptaron por unanimidad "cinco jueces de diferentes posicionamientos ideológicos".

También ha mencionado el auto de la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa penal, en el que le cita a declarar como testigo, incidiendo en que esa es "una condición reservada sólo para los terceros ajenos a la causa". "Y además hay un auto de la Audiencia Provincial que autoriza mi solicitud voluntaria de personación en la causa para conocer todas las diligencias que se han estado practicando contra mí", ha agregado Mazón.