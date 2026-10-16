Podemos ofrece pactos a Frente Amplio pero sin incluir Madrid ni Cataluña

Podemos ha respondido a Frente Amplio que sus pretensiones de acuerdo en Madrid y Cataluña no puede bloquear el pacto

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A punto de que acabe el plazo para registrar coaliciones electorales, Podemos ha ofrecido a los partidos de Frente Amplio llegar a acuerdos en varios territorios pero no en Madrid, donde considera que ir por separado no penaliza el voto, ni en Cataluña, donde tiene ya un acuerdo con ERC.

"Os proponemos concentrarnos en pactar los territorios que como Extremadura, Euskadi, Cantabria, Galicia o Murcia tienen ya acuerdos hechos o muy avanzados que se están bloqueando desde la dirección del Frente Amplio. Es imprescindible ir juntas en esos territorios para que no se pierda un solo voto de izquierdas", señala Podemos en su propuesta, formulada poco antes de que expire el plazo para registrar coaliciones, este viernes a medianoche.

Los posibles acuerdos

Además, los morados consideran que es posible llegar a acuerdos con Frente Amplio en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra y La Rioja, pero no están dispuestos a pactar en Madrid ni en Cataluña.

En el caso de Madrid, sostienen que es una circunscripción en la que "la existencia o no de acuerdos no penalizan el voto", ya que es la circunscripción que a priori garantiza más puestos de salida. Y en Cataluña recuerdan que han llegado a un acuerdo con ERC que incluye una colaboración en campaña con Gabriel Rufián y que no están dispuestos a romper.