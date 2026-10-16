Este viernes se acaba el plazo fijado por ley para presentar coaliciones electorales

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El tiempo se acaba para los partidos de la izquierda en la búsqueda de una gran coalición para las elecciones generales del 29N. Las distintas formaciones apuran las negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo, pero este mismo viernes se agota el plazo y el puzle, en estos momentos, parece difícil de montar.

A la espera de si podrán limar diferencias como en Canarias, la cuestión se antoja complicada para otras comunidades como Madrid o Cataluña, por lo que las próximas horas van a ser decisivas. Frente Amplio, insiste, sigue abierto a la unión con Podemos.

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Las izquierdas apuran al último segundo: hoy se acaba el plazo para presentar las coaliciones

Los partidos tienen hasta el cierre de este día 16 de octubre para formalizar las coaliciones electorales, según establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que concede exactamente un plazo de diez días desde la convocatoria de los comicios para comunicar estos acuerdos.

Las alianzas, además, deben comunicarse a las juntas electorales correspondientes, bien ante las provinciales, si su ámbito se limita a una circunscripción, o ante la Junta Electoral Central (JEC), cuando se extiendan a más de una provincia. En esa comunicación deben constar la denominación de la coalición, las normas por las que se rige y las personas titulares de sus órganos de dirección o coordinación.

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Por eso, el tiempo apremia y ya no caben vacilaciones. “Está la puerta abierta. Está la mano tendida y si la quieren aprovechar tienen todas las puertas de nuestra coalición abiertas”, ha subrayado el cabeza de lista de Frente Amplio, Emilio Delgado. No obstante, el anuncio de pacto entre Gabriel Rufián (ERC) e Irene Montero (Podemos) supuso un bombazo en las negociaciones, alejando aún más la posibilidad de cerrar acuerdos en Madrid y Barcelona.

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En este escenario, la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, apura hasta el último segundo para intentar allanar el camino hacia una única lista: “Si la mayoría de las formaciones consideran que hay alguna otra candidatura a la presidencia que reúna más consenso que la mía, yo no tengo ningún problema en dar un paso al costado”, ha dicho la exalcaldesa de Barcelona, proponiendo renunciar a la candidatura a la Presidencia del Gobierno con tal de un acuerdo con Podemos.

La urgencia de la izquierda: cuanto más fragmentada, menos escaños

Mientras, en Canarias, la alianza se ha sellado entre Podemos, Izquierda Unida, Sumar y Nueva Canarias bajo la marca Unidad del Pueblo Canario como nombre de la coalición; un consenso que triunfa a la espera de ver qué pasa con el resto de las comunidades. Y ahí es donde recae la urgencia de la izquierda: cuanto más fragmentada esté, menos escaños conseguirá, lo que se traduce en votos perdidos. Un ejemplo claro fueron las elecciones del 2023: la suma de los votos de Sumar y Podemos habrían supuesto 12 escaños más.

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Mientras, en medio de esta falta de determinación, Pedro Sánchez también se muestra abierto a una unión entre las izquierdas en el Senado: “Todas las opciones están encima de la mesa. También, lógicamente, el concurrir conjuntamente con otras fuerzas políticas de izquierdas”, ha señalado tan solo a horas de saber si a la izquierda del PSOE se presentan una lista o varias.