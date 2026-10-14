La coalición opta para su gama cromática por el tono lima en su nombre bajo un fondo bermellón y también destaca en mayúsculas el término amplio

Frente Amplio ya dispone de sus perfiles oficiales en redes sociales, así como una página web en la que centralizará toda la información sobre el espacio político

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Frente Amplio, la coalición de las formaciones de izquierda IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar, ha lanzado este miércoles el logo oficial de su marca electoral y sus perfiles en las redes sociales, además de publicar una página web en la que centralizará la información sobre este nuevo espacio político.

Las cuatro formaciones dan un paso más para asentar su nuevo nombre pese a que la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la que han propuesto como candidata a los comicios generales, abriera esta mañana la puerta a la posibilidad de cambiar el nombre de la futura coalición si eso ayudaba a conseguir un acuerdo con Podemos y otros partidos aliados de ámbito territorial.

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La marca Frente Amplio fue consensuada por los cuatro partidos y confirmada durante una cumbre un día antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmara la convocatoria de elecciones generales anticipadas que se celebrarán el próximo 29 de noviembre.

Frente Amplio prepara el acto de presentación de su candidatura

La coalición opta para su gama cromática por el tono lima en su nombre bajo un fondo bermellón y también destaca en mayúsculas el término amplio.

Además, ya disponen de perfiles oficiales en las principales redes como X, rompiendo la línea que marcó Sumar de salir de esta plataforma en rechazo al discurso de su dueño, Elon Musk; así como en Instagram, TikTok y BlueSky, así como una página web en la que centralizará toda la información sobre el espacio.

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En ellas han anunciado que están ultimando la preparación del acto de presentación de la candidatura del Frente Amplio, que se celebrará en Madrid el próximo sábado 17 de octubre.

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De la web 'frenteamplio.info' destacan que está concebida como una herramienta para recabar apoyos de cara a la "construcción y consolidación de un frente lo más amplio posible". Asimismo, será un medio para que "todo el que quiera colaborar e implicarse en la campaña pueda inscribirse", aseguran las cuatro formaciones.