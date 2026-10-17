Los representantes de ambas asociaciones se han desplazado hasta la plaza de los Reyes donde han procedido a la lectura de un manifiesto

Imágenes inéditas del asalto a Ceuta el 30 de julio: el desconcierto de la Guardia Civil y la Policía Nacional

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Cientos de ceutíes han participado en la jura de bandera civil no oficial celebrada en el Paseo del Revellín. El acto, organizado por los colectivos ciudadanos ‘Salvemos Ceuta’ y ‘Renace Ceuta’, ha reunido a personas de todas las edades en una jornada marcada por la Constitución y la enseña nacional.

Tras la jura, los representantes de ambas asociaciones se han desplazado hasta la plaza de los Reyes, donde han procedido a la lectura de un manifiesto con las peticiones en materia de seguridad que trasladan al Gobierno central. La banda de música Ciudad de Ceuta ha sido la encargada de poner la melodía a este día señalado.

El documento ha sido recibido por el delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, en la puerta de la Delegación del Gobierno. El delegado ha recibido el documento de manos de Ernesto Valero, de ‘Renace Ceuta’, y de Susana Román, de ‘Salvemos Ceuta’, con quienes ha mantenido una conversación tras la entrega.

Marlaska pone de límite el 1 de noviembre para desmantelar los asentamientos

El ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska pone de límite el 1 de noviembre para desmantelar los asentamientos ilegales en zonas como Playa El Tarajal. En el polígono sigue en pie el último asentamiento que queda con decenas de migrantes que siguen acampados allí. Los migrantes se niegan a regresar a Marruecos mientras los vecinos siguen cansados de la situación.

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Marlaska ha dado por superada "con éxito" la primera fase del dispositivo extraordinario desplegado en Ceuta tras la entrada masiva de personas migrantes de los días 30 y 31 de julio, después de que, según ha informado este viernes, 12.000 hayan regresado voluntariamente a Marruecos desde agosto y se haya duplicado los medios para poder tramitar una media de cien expedientes diarios, tanto de asilo como, en la mayoría de los casos, de devoluciones.

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El ministro ha calificado de "razonablemente eficaz" la respuesta del Gobierno ante una situación que ha definido como "extraordinaria", y ha defendido las medidas adoptadas para afrontar sus consecuencias.