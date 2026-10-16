El Ejecutivo subraya que ni a la Guardia Civil ni a la Armada les consta que haya habido incidentes de este tipo después de la entrada masiva

El Gobierno no explica por qué calló la entrada en Ceuta de buques de guerra marroquíes y dice que fue un hecho puntual

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El Gobierno asegura que no hay constancia de la presencia de más buques marroquíes en aguas españolas en Ceuta más allá de la que ya ha reconocido que hubo a finales de julio, la cual desde el Ejecutivo han enmarcado en un mero hecho "puntual". Además, insisten en la buena coordinación entre las Armadas de los dos países.

Desde el Gobierno han salido así al paso de la petición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de desplegar la Armada en la zona, convocar a la embajadora de Marruecos y llamar a consultas el embajador español en Rabat después de las últimas informaciones en las que se asegura que ha habido más incursiones de buques marroquíes en aguas españolas.

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El Gobierno niega más incidentes con barcos de Marruecos hayan entrado en aguas de Ceuta

Frente a ello, el Gobierno subraya que ni a la Guardia Civil ni a la Armada les consta que haya habido incidentes de este tipo después de los días 30 y 31 de julio, fechas en las que se produjo en Ceuta la gran entrada masiva de migrantes procedentes de territorio marroquí.

Igualmente, y a ese respecto, el Ejecutivo reitera que la coordinación entre las Armadas de los dos países es buena y constante, a lo que ya hizo referencia este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en declaraciones a los periodistas en Bruselas al preguntarle también por la presencia de buques marroquíes.

En la línea seguida hasta ahora sobre esta situación, el jefe del Ejecutivo reiteró que se trató de "un hecho puntual", afirmando que él siempre ha sido transparente desde el principio de la crisis e informó de esa interlocución entre las Armadas de España y Marruecos a raíz de lo sucedido. En ese sentido, además, apostilló que la comunicación entre las autoridades de ambos países es siempre fluida.

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Los buques marroquíes y la tensión en Ceuta con las elecciones del 29N en el horizonte

Frente a ello, con la tensión en Ceuta todavía presente y con las elecciones del 29N en el horizonte, algunas informaciones periodísticas, en una contradicción con lo manifestado por estas fuentes del Ejecutivo, apuntan a que una patrullera marroquí habría invadido este jueves durante algunas horas aguas de Ceuta.

Según ABC, agentes de la Guardia Civil que vigilan en la zona habrían sido los primeros en divisar la embarcación, avisando de sus movimientos a sus superiores. La situación, de acuerdo con este medio, se habría prolongado durante al menos siete horas, desde las 9:30 de la mañana de ayer, jueves 15 de octubre.