Imágenes inéditas del asalto a Ceuta el 30 de julio: el desconcierto de la Guardia Civil y la Policía Nacional

Los mandos de los dos cuerpos policiales discutían si debían abrir o no la puerta del recinto aduanero.

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Ocurrió en pleno asalto a Ceuta, el 30 de julio. Guardia Civil y la Policía Nacional se enfrentan, sin saber qué hacer, y sin coordinación entre los cuerpos. Son imágenes inéditas hasta hace pocas horas. Mientras cientos de migrantes entraban, los mandos de los dos cuerpos policiales discutían si debían abrir o no la puerta del recinto aduanero. Finalmente las puertas se abrieron.

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Se impuso la orden que dio la Guardia Civil: abrir el recinto aduanero

La orden de abrir la puerta del recinto aduanero partió de uno de los jefes de la Guardia Civil por el peligro de masificación . Los migrantes ya estaban en territorio español desde que tocaban la playa y no se les podía devolver por la valla fronteriza debido a la sentencia del Supremo. No cabían.

La descoordinación fue patente. La policía tenía orden de cargar si era necesario y llegó a cerrar la puerta del recinto aduanero pero se impuso la orden de abrirla que dio la Guardia Civil. A partir de ahí les fue imposible embolsarlos para que no invadieran la ciudad.

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Interior asume que no se pudo gestionar a nivel político porque era imparable. Pero no ve descoordinación. Marlaska se muestra orgulloso de la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado. "Una coordinación perfecta entre Policía y Guardia Civil. Solo me puedo sentir más que satisfecho por proteger la frontera y la vida de las personas", dice Marlaska.

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Precisamente sobre si hubo alertas o avisos que hubieran podido ayudar a gestionar la crisis con antelación, la jueza que lo investiga ha dado tres días a la policía para que entregue sus alertas. Interior ha negado, al igual que la Guardia Civil, una intrusión de embarcaciones marroquíes ayer como apuntan algunos medios.

La oposicion lo ha utilizado para criticar la gestión del Ejecutivo. "los desafíos a la soberanñia nacional no pueden ocultarse ni tratarse como episodios menores", dice el PP. "Algún día sabremos lo que le deben", dicen desde Vox. Y piden mano dura con Marruecos.

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Tanto Guardia Civil como Policía Nacional dependen del ministro del Interior, Grande Marlaska, que hoy ha vuelto a Ceuta. Aún hay miles y miles de inmigrantes en la ciudad. Algunos de ellos ocultos en los montes. Y hoy Marlaska ha prometido desalojarles de los bosques en las próximas dos semanas.

El ministro ha puesto la fecha del 1 de noviembre. Para esa fecha se compromete a desalojar todos los asentamientos de migrantes que todavía quedan en Ceuta. Lo cierto es que hay muchísimos migrantes todavía por los montes y ahora es labor de las fuerzas de seguridad , el localizar y desmantelar.

Apoyo financiero y operativo de la Unión Europea a España

Se conocen estas imágenes hoy cuando los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han reconocido este viernes la "situación especial" de Ceuta y Melilla como "única" frontera de la Unión Europea con África, en un texto de conclusiones que expresa también la "solidaridad" de los 27 tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio. "El Consejo Europeo subraya la situación específica de Ceuta y Melilla, que tienen la única frontera de la Unión Europea con el continente africano", señala el párrafo dedicado a las dos ciudades autónomas en el texto de conclusiones adoptado por los mandatarios en la cumbre que les ha reunido durante dos días en Bruselas.

El documento no menciona la crisis en Ceuta en su apartado dedicado a la migración en Europa, sino que lo hace en un punto a parte en el que el Consejo Europeo "expresa su solidaridad y apoyo con España en relación a la repentina entrada masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026".

La mención de los líderes concluye celebrando el apoyo financiero y operativo de la Unión Europea a España para responder a la situación, "dada la especifica situación de Ceuta y Melilla".

En rueda de prensa posterior a la cumbre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado que "Europa está hoy más presente de lo que nunca ha estado en Ceuta y Melilla, porque ambas ciudades también son Europa. Evidentemente queda todavía mucho por hacer, pero creo que es un paso muy importante el que hemos dado desde el punto de vista político con estas conclusiones y el reconocimiento por parte de los líderes y por parte también de las instituciones comunitarias", ha concluido.