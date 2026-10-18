Desalojado en Ceuta un autobús con migrantes después de que uno de los ocupantes usara gas pimienta

Los responsables del operativo procedieron a evacuar el vehículo afectado y a reubicar a todos los pasajeros en otros autobuses

Primer operativo policial en Ceuta para localizar a migrantes en los barrios de la ciudad tras desmantelar los asentamientos

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CeutaLa Policía Nacional ha desalojado en Ceuta uno de los autobuses destinados al operativo de traslado de personas migrantes desde los asentamientos hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) después de que uno de sus ocupantes hiciera uso de un bote de gas pimienta.

Según han informado fuentes de la Delegación de Gobierno en Ceuta, el operativo de este domingo ha transcurrido "con normalidad y sin incidentes reseñables", si bien uno de los pasajeros usó el 'spray' en mitad del trayecto hacia el CATE. "Afortunadamente no hay que lamentar daños personales entre los ocupantes ni el personal del dispositivo", han añadido.

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Los responsables del operativo procedieron a evacuar el vehículo afectado y a reubicar a todos los pasajeros en otros autobuses para que pudieran continuar el trayecto con seguridad. Asimismo, se facilitó atención médica a quienes manifestaron alguna molestia o requirieron asistencia.

Por su parte, la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a la persona que proporcionó el bote de gas pimienta al migrante involucrado.

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Despliegan un dispositivo especial en distintas barriadas de Ceuta

La Policía Nacional ha desplegado este domingo un dispositivo especial en distintas barriadas periféricas de Ceuta para localizar a los últimos migrantes que permanecen en las calles y trasladarlos CATE, desde donde serán derivados al campamento de Loma Colmenar o podrán optar por regresar voluntariamente a Marruecos.

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El operativo policial ha comenzado a las 07:00 horas en la barriada de Los Rosales, con un centenar de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) desplegados.

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Una vez finalizada la actuación en Los Rosales y Benítez, los efectivos se han desplazado hasta el entorno del polígono industrial del Tarajal, donde ya había presencia policial desde primera hora de la mañana y donde estaba previsto continuar con el operativo.

La actuación se enmarca en el plan anunciado por el ministro de Política Territorial y coordinador del mando único, Ángel Víctor Torres, que establece como nuevas prioridades las barriadas periféricas y las naves del polígono industrial del Tarajal.