Decenas de migrantes optan por regresar a Marruecos tras el desalojo de la playa del Trampolín

Muchas de las personas que permanecían asentadas en la playa han decidido no pasar por el Centro de Atención Temporal de Extranjeros

La Policía Nacional inicia el desalojo del asentamiento de la playa del Trampolín en Ceuta

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CeutaDecenas de migrantes que se encontraban en la playa del Trampolín de Ceuta, en una cifra no concretada oficialmente, han optado por regresar de forma voluntaria a Marruecos después de haber sido desalojados de este asentamiento para ser filiados en las inmediaciones de la frontera.

Fuentes policiales han confirmado a EFE que muchas de las personas que permanecían asentadas en la playa han decidido no pasar por el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y volver a su país de origen después de haber permanecido más de dos meses en Ceuta de forma ilegal.

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Los migrantes, trasladados en autobuses

Esta escena es similar a la producida hace unos días cuando más de 150 migrantes que permanecían en la playa de Benítez optaron por volver a Marruecos en lugar de ser filiados al entender que no tenían motivos para solicitar la protección internacional, único requisito para ser trasladados posteriormente a los lugares de acogida habilitados por el Gobierno.

La Policía Nacional ha trasladado a estas personas en autobuses y, posteriormente, cerca de la frontera del Tarajal, donde se encuentran las dependencias del CATE, para ser identificados.

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Más de 350 agentes desplegados para la primera fase

Más de 350 agentes de la Policía Nacional se han desplegado desde primera hora de este domingo en la playa del Trampolín, en Ceuta, para proceder a la primera fase del desalojo de los asentamientos chabolistas de migrantes, según han informado a Europa Press desde la Jefatura Superior de Ceuta.

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Los agentes han comenzado a distribuirse en la arena pasadas las 08:00 horas. Se han esparcido por el asentamiento dando golpes en las chozas con el fin de despertar a los migrantes que dormían en su interior. A todos han comenzado a levantarlos en pequeños grupos y los han acompañado a autobuses. ellos los han dirigido hacia el entorno de la Planta Desalinizadora, donde los han agrupado y sentado. Al llegar los autobuses, han comenzado a levantarlos en pequeños grupos y los han acompañado a autobuses.

En los vehículos serán transportados hacia la zona del Tarajal. En principio, el objetivo es trasladarlos a todos al Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE), donde serán filiados para posteriormente acceder a alguno de los dispositivos de acogida.

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Sin embargo, también tendrán la opción de ser acompañados a la frontera para retornar a Marruecos de manera voluntaria y a pie. Tras el desalojo de la playa de Benítez el pasado martes, la inmensa mayoría de las casi 400 personas que allí pernoctaba optó por la opción de regresar.