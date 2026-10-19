El hospital de Ceuta ha envíado al juez, según EL PAÍS, una veintena de partes de lesiones de migrantes.

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Es una de las imágenes que está investigando el Ministerio de Defensa ante las acusaciones a la violencia de los militares contra los inmigrantes ilegales que asaltaron la ciudad de Ceuta el 30 de julio. Varios militares tienen reducido a un inmigrante y uno de ellos le da una patada cuando está en el suelo. Este tipo de agresiones, que se están denunciando en Ceuta, es lo que está investigando el Ministerio de Defensa. Analizan ésta y otras imágenes y los informes médicos que, según El País, ha remitido ya el hospital público de la Ciudad Autónoma.

Son las presuntas agresiones por parte de algunos militares en Ceuta. Dicen que los militares llegan les pegan y les quitan los teléfonos. Lo llevan denunciando los migrantes desde los primeros momentos de la entrada masiva. Como señala un testimonio de Angie el 12 de septiembre. "A veces los militares aquí paran. Ayer a uno por la noche le han pegado una paliza y le han quitado 50 euros y el móvil". También se analizan los audios de algunos soldados españoles presumuento de sus palizas.

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El hospital de Ceuta habría envíado al juez una veintena de partes de lesiones de migrantes

Amnistía Internacional denunció más de 65 agresiones y hasta torturas. Como señala Lara Salceda, de la ONG, No Name Kitchen, "las agresiones son de todo tipo, de una entidad gravisima. Lo hacen en el bosque se los llevan. Los maltratan de todas las formas. Esto no puede quedar impune de ninguna de las maneras".

El ministerio de Defensa ha enviado las denuncias al juzgado para que las investigaran, pero estas denuncias no identificaban a las víctimas para poder declarar o someterlas a reconocimientos periciales.

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Ahora el hospital de Ceuta ha envíado al juez, según EL PAÍS, una veintena de partes de lesiones de migrantes. Estos informes médicos con nombres y apellidos podrían ser clave en la investigación judicial.