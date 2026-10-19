La furgoneta abandonó rápidamente el lugar y dejó una embarcación recreativa en la costa de Calamocarro

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CeutaLa Guardia Civil ha impedido este lunes el traslado de un grupo de migrantes a la península a bordo de una embarcación recreativa que fue abandonada en el litoral de Ceuta momentos antes de que llegaran los agentes.

Según han informado a EFE fuentes del instituto armado, la intervención se ha producido sobre las 05:00 horas de esta madrugada, cuando los agentes advirtieron la actitud sospechosa de una furgoneta en la carretera de acceso a la frontera norte de Benzú.

La furgoneta, con matrícula alemana, abandonó rápidamente el lugar y dejó una embarcación recreativa en la costa de Calamocarro, de las que habitualmente trasladan migrantes a las costas de Cádiz.

La embarcación estaba preparada para el traslado de migrantes

La embarcación recreativa, dotada con un motor de 40 caballos, estaba preparada para el traslado de migrantes y fue intervenida por la Guardia Civil.

Desde que se produjo la entrada masiva de migrantes a finales de julio se ha advertido un aumento en el trasiego de embarcaciones de todo tipo que intentan aproximarse a la costa ceutí para llevar a cabo este tipo de negocios clandestinos.

El objetivo final es el traslado de estas personas a las costas de Cádiz o Málaga previo pago de importantes cantidades de dinero.