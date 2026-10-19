Sánchez pide el voto de toda la izquierda y promete subir el salario mínimo todos los años que gobierne

Sánchez apela a la concentración del voto en el PSOE ante la fragmentación de la izquierda: "Todo al rojo"

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El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a concentrar el voto progresista en su partido para proteger los derechos sociales y ante la fragmentación de las formaciones de izquierda: "Todo al rojo", ha reclamado.

En un mitin de precampaña en Valladolid, junto a los ministros Óscar Puente y Ana Redondo --primero y segundo de la lista al Congreso en esta circunscripción-- ha apelado a la participación en las elecciones generales del 29 de noviembre en las que, dice, habrá que elegir entre dos modelos de sociedad, "uno que protege y otro que deja a la gente a la intemperie".

"Todo al rojo para tener el mejor resultado, la mayor mayoría parlamentaria y seguir gobernando otros cuatro años más", ha manifestado Sánchez ante un auditorio lleno en la cúpula del milenio, escenario habitual de los actos del PSOE en Valladolid. "Porque de esto van estas elecciones, habrá muchas siglas, pero solamente hay dos modelos de sociedad", ha recalcado.

Por el contrario, ha alertado, PP y Vox quieren "tocar las pensiones, las bajas laborales" y también "el derecho de las mujeres a abortar" así como el "salario mínimo interprofesional".

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Sánchez se ha mostrado satisfecho con "el ánimo y el espíritu" que están mostrando los socialistas en esta precampaña en la que asegura, están "movilizando" a la gente mientras que la derecha tiene "miedo" y cada vez "insulta y miente más". "Hasta la propia derecha cree que va a ganar el PSOE y que vamos a seguir gobernando", ha apuntado.

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Desde el público respondían con gritos de ánimo a su esposa Begoña Gómez, que le acompañó en el mitin del pasado sábado en Fuenlabrada y a la que dedicó gestos y palabras de cariño desde la tribuna. Sánchez los ha agradecido llevándose la mano al corazón.

Sánchez asegura que subirá el salario mínimo "todos los años" que gobierne

El jefe del Ejecutivo y candidato socialista a las elecciones del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que subirá el salario mínimo interprofesional "todos los años" que gobierne y ha acusado al PP de "enfrentar" a los jóvenes y los jubilados a cuenta de las pensiones.

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En un acto de precampaña en Valladolid, donde ha estado acompañado por el líder del partido en Castilla y León, Carlos Martínez, y los ministros Óscar Puente y Ana Redondo, Sánchez ha invitado a PP y Vox a subir los salarios, en caso de que lleguen a gobernar, "si tanto les preocupa" el sistema de pensiones. "El sistema público de pensiones es solvente, está sano y goza de una extraordinaria salud y si tanto les preocupa (...) una manera de aumentar la solvencia del sistema público de pensiones es mejorando los salarios de los trabajadores", ha dicho. En esa línea les ha instado a "hablar con la patronal" y "sentarse con los sindicatos" con ese propósito.