Por qué la mayoría en el Senado es clave ante las elecciones del 29N

Las encuestas dan el control del Congreso a la derecha, pero podría haber sorpresa en el Senado.

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Las encuestas dan el control del Congreso a la derecha, pero podría haber sorpresa en el Senado. La maniobra de unidad que PSOE y Frente Amplio han llevado con bastante discreción le daría la llave de la Cámara Alta, controlada en esta Legislatura, con mayoría absoluta, por el PP. Feijoo ha reconocido que está en conversaciones con VOX para llegar a un acuerdo y frenar a la izquierda.

La Cámara Alta, el Senado, convertido, pues en una prioridad electoral. "Tener el Senado fuera del sanchismo no es solo una obligación para el PP, es un reto. Un reto que nos convoca a todos". La alianza por la izquierda precipita las reuniones: la inequívoca intención de PP y Vox de llegar a un acuerdo para también así maximizar su resultado. "Vox tiene cinco senadores, el PP tiene 125 senadores y sumando los senadores más de 130. En ese contexto entiendo yo que hay posibilidades de llegar a puntos de encuentro".

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Es la voluntad expresada hoy por Feijóo, que ya verbalizó Abascal y que reafirman en Vox. Como señala José María Figaredo, Secretario general del Grupo Parlamentario VOX: "Actuaremos con altura de miras y siendo conscientes de cuál es el objetivo que es sacar a este gobierno de la Moncloa. Y hasta aquí puedo leer".

¿Por qué es tan importante el Senado? Los nombramientos del TC, claves

¿Pero por qué es tan importante controlar el Senado? Lo hemos visto esta legislatura, con la Cámara Alta en manos del PP, fiscalizando al Gobierno a través de duras comisiones de investigación. Y algo más: el Senado elige a magistrados del Tribunal Constitucional y obtener una mayoría de tres quintos significaría que no sea necesario pactarlos con nadie.

Los ministros de Sánchez se lanzan contra los populares. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España dice que "el PP se ha entregado a Vox, es la gran aportación de Feijóo a la política lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo" mienrtas que Arcadi España, ministro de Hacienda que destaca que "la alianza de verdad que ya existía: de tener un programa basado en los recortes y la pérdida de derechos".

Aunque ellos ya han formalizado su pacto a la izquierda.