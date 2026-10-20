Sánchez mantiene un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación en Oliva

La Guardia Civil detiene a cuatro personas por robos en casas afectadas por la DANA en Oliva

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OlivaEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado al Puesto de Mando Avanzado en Oliva (Valencia), tras las fuertes inundaciones provocadas por la DANA Adam.

Allí, ha mantenido un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, así como con alcaldes de municipios afectados por la dana, entre ellos la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor.

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Oliva habla con evacuados para su realojo y contabiliza desperfectos para dar suministro

La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, uno de los municipios más afectados por las inundaciones de la dana Adam, ha asegurado que desde el consistorio están hablando "persona a persona y familia a familia" de cuál es su posibilidad de realojo y contabilizando los desperfectos para ofrecer suministro lo antes posible en las zonas sin agua potable ni electricidad.

Con las 150 personas que continúan alojadas en el Centro Polivalente del municipio, habilitado como albergue provisional, se está determinando si tienen posibilidad de desplazarse a otras casas o lo han perdido todo y si son personas vulnerables, y también con los turistas -en Oliva hay siete cámpines-.

La alcaldesa ha detallado que hay personas que han ofrecido sus casas para alojar a estas personas hasta que retornen a sus países en el caso de los turistas extranjeros o puedan volver a una situación de normalidad.

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Una vez rescatadas alrededor de 500 personas que fueron trasladadas al Centro Polivalente, algunas de ellas con vivienda en la playa y en el propio municipio, ya se ha iniciado la fase de recopilación de información sobre los desperfectos que han causado las inundaciones.

Entre ellos, en la zona de la playa no hay agua potable, y se ha iniciado el reparto a las personas que no disponen de este suministro. Asimismo, se pregunta puerta a puerta por la necesidad de comida o medicación en la playa y en la zona sur del municipio, ya que muchas personas no pueden utilizar sus vehículos para desplazarse.