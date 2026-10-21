Red Eléctrica ha informado de "una incidencia en el sistema eléctrico que ha afectado al suministro de Ceuta" y mantiene abierta una investigación

La recuperación del suministro se ha producido progresivamente y por fases, por lo que en algunos lugares el apagón se ha prolongado cerca de una hora después

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CeutaCeuta ha sufrido este miércoles un “cero energético” que ha dejado sin luz a toda la ciudad. Solo la Planta Desalinizadora ha seguido funcionando gracias a sus propios generadores, mientras en los centros sanitarios han tenido que recurrir a sus sistemas de generación eléctrica de emergencia.

El apagón se ha producido por la caída del grupo de distribución de la zona centro, lo que ha afectado al resto, y ha ocurrido en torno a las 9:39 horas, no siendo hasta las 10:15 cuando ha empezado a recuperarse por zonas.

Red Eléctrica investiga el apagón en Ceuta

Tras más de 30 minutos de “cero energético”, la luz ha vuelto de forma progresiva y por fases, principalmente en la zona centro, que ha sido la más perjudicada por esta situación, por lo que en algunos lugares el apagón se ha prolongado cerca de una hora después.

Según los datos aportados por el Gobierno autonómico, se "ha caído" el grupo 11, que es el que distribuye electricidad en el centro, y esto ha afectado al resto produciendo el "cero de tensión".

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Como consecuencia, se ha producido la inactividad de la mayoría de los negocios, que no han podido abrir sus establecimientos o continuar con su rutina ante la falta de luz.

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Tras lo ocurrido, tanto Endesa como Red Eléctrica han abierto una investigación para esclarecer la situación.